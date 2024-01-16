قبل تناولها احذر .. أطعمة  تسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية

هناك عدة أطعمة وعوامل قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، من بين هذه العوامل الأتي وفقا لما نشره موقع هيلثي:

أطعمة تسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية

الدهون المشبعة والكوليسترول العالي: تتواجد بكميات كبيرة في اللحوم الحمراء، والأطعمة المقلية، والمنتجات الألبانية الدهنية. تناول كميات كبيرة من هذه الدهون يزيد من احتمالية تراكم الدهون في الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم.

الملح: تناول كميات كبيرة من الملح يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر مهم لأمراض القلب والسكتة الدماغية. ينصح بتقليل استهلاك الملح واستخدام التوابل الطبيعية لتحسين نكهة الطعام.

السكر والأطعمة المعالجة: استهلاك كميات كبيرة من السكر والأطعمة المعالجة مثل الحلويات، والمشروبات الغازية، والوجبات السريعة قد يسبب زيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

الدهون المتحولة: تتواجد في الزيوت المهدرجة والأطعمة المصنعة مثل البسكويت والمقرمشات. تزيد هذه الدهون من مستويات الكوليسترول الضار وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

قلة تناول الفواكه والخضروات: عدم تناول كميات كافية من الفواكه والخضروات يعني أنك لا تحصل على الألياف والفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة القلب.

التدخين والكحول: التدخين وتناول الكحول بكميات كبيرة قد يؤدي إلى تضيق الشرايين وارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

للحفاظ على صحة القلب والوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية، ينصح بالتغذية المتوازنة والمتنوعة، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والابتعاد عن التدخين وتقليل تناول الكحول، والحفاظ على وزن صحي، ومراجعة الطبيب بشكل منتظم لفحص صحة القلب والمتابعة اللازمة.