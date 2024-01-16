إبراهيم نور الدين يوضح سبب أزمته مع جهاد جريشة: تفوقت عليه

كشف إبراهيم نور الدين، الحكم الدولي، سبب أزمته مع زميله السابق جهاد جريشة، والتي طفت على السطح خلال العام السابق.

وقال إبراهيم نور الدين، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن جهاد جريشة يعاني من أزمة نفسية تجاهي لأني تفوقت عليه في القائمة الدولية خلال وقت سابق.

وتابع إبراهيم نور الدين، إن جمال الغندور وعصام عبد الفتاح شاركا في كأس العالم دون وجودهما في صدارة القائمة الدولية، واختياري الأفضل يأتي من خلال اختيار لجنة الحكام بسبب الأداء داخل البساط الأخضر.

وأردف إبراهيم نور الدين:" أكن كل احترام وتقدير لجهاد جريشة وسعيد بتحليله لحالات التحكيم، وسمير عثمان أكثر من أغضبني في تحليله التحكيمي بجملة "حب نفسك".

وأتم إبراهيم نور الدين، قائلا: "سمير عثمان شخص غير مغرض لكن جملة "حب نفسك" لن يفهمها الرأي العام".

https://www.youtube.com/watch?v=dRsdvAtJIb0