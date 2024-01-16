كارنيهات وصفحة مزيفة.. عاطل ينتحل صفة مسئول بجهة حكومية للنصب على المواطنين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع " فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بصورة تضمن الإدعاء بقيام أحد الأشخاص بإنتحال صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية، وقيامه بإصدار كارنيهات مزورة لاستخدامها فى النصب على المواطنين.

بالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه (عاطل "له معلوماتت جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) وتبين قيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بأسلوب إنتحال صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية وبعض المنظمات الوهمية – على خلاف الحقيقة- فضلاً عن قيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"مستخدماً الصفة المنتحلة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بحوزته على ( عدد من الكارنيهات "مزورة" بإسم وصورة المتهم بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات ومنظمات - مستندات منسوبة لمنظمات وهمية بالصفات المنتحلة - طبنجة صوت وعدد من طلقات الصوت - جراب طبنجة - طلبات تعيين ببعض الوظائف الحكومية - مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة بفحصها فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطة الإجرامى ) .

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وقيامه بإصدار تلك الكارنيهات من خلال استخدام برامج تعديل الصور .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .