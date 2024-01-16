"عايزين نحدث البيانات" .. سقوط أخطر عصابات سرقة عملاء البنوك

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.

فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين من العناصر الإجرامية من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى (لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وعثر بحوزتهما على ( 2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامى).

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما عدد (7) وقائع أخرى بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.