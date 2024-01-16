إحلال وتجديد 28 محطة مياه نقالي خلال فترة السدة الشتوية بسوهاج

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والعضو المنتدب انه جاري الاحلال والتجديد لعدد 28 محطة مياه نقالي، والتي توقفت عن العمل نتيجة لنقص المياه بالترع خلال فترة السدة الشتوية والتي تستمر حتى 7 فبراير من العام الجاري.

واوضح رئيس مياه سوهاج ان اعمال الاحلال والتجديد تم تنفيذها ذاتياً وانه تم توفير المهمات والادوات الخاصة بأعمال الإحلال والتجديد وجارى اعمال تغيير الوسط الترشيحى وصيانة المحابس ولوحات ومحولات الكهرباء وصيانة المواتير والمعدات وتأمين منظومات الكلور وتنسيق الموقع العام ودهان المروقات والخزانات هذا بالاضافة الى تدريب العاملين على كيفية التعامل مع تسرب غاز الكلور.

محافظة سوهاج

واشار المهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة ان المحطات الجارى اعمال الاحلال والتجديد بها يبلغ عددها 28 محطة تتمثل فى محطة مياه بمركز طهطا ومحطة مياه بمركز جهينة و8 محطات بمركز اخميم و7 محطات مياه بمركز سوهاج ومحطة مياه بمركز المنشاة و6 محطات بمركز جرجا، وعدد 4 محطات بمركز دار السلام.