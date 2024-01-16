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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط 3 أشخاص يروجون الألعاب النارية والأسلحة البيضاء على فيسبوك

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تقوم بالترويج لبيع الألعاب النارية والأسلحة البيضاء. 

وبالفحص تم تحديد وضبط القائم على إدارة تلك الصفحة (عامل توصيل - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

 وبمواجهته إعترف بإدارة الصفحة المشار إليها لترويج الألعاب النارية والأسلحة البيضاء بالإشتراك مع (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) ، تم ضبطهما.. وبحوزتهما (10 قطع سلاح أبيض - 185 شمروخ مختلف الأحجام - 182قطع ألعاب نارية).. وإعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الأسلحة البيضاء الالعاب النارية التواصل الإجتماعي فيس بوك ألعاب النارية جرائم الاتجار في الالعاب النارية

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