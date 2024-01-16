سقوط خفير محكوم عليه بالمؤبد في الجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية عن ضبط (خفير خصوصى- مقيم بمحافظة الجيزة) لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا أبرزها "قتل عمد" ومحكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد.

وتم ضبط (مزارع- مقيم بمحافظة الجيزة)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 9 قضايا "محاجر" ومحكوم عليه بالسجن بأكثر من 7 سنوات وكفالات مالية.

وضبط (مزارع- مقيم بمحافظة الجيزة)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى قضية إيصال أمانة .

ونجحت الحملات فى ضبط (مزارع- مقيم بمحافظة الجيزة)، مطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا متنوعة "تجريف أرض، تبديد، مبانى فوق خط الغاز، إيصال أمانة".

وتم ضبط (مزارع "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة أسيوط)، مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "شروع فى قتل " محكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.

وضبط (عاطل- مقيم بمحافظة مطروح)، مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "هجرة غير شرعية" محكوم عليه فيها بالسجن المؤبد وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهما أقروا بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.