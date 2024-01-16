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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط خفير محكوم عليه بالمؤبد في الجيزة

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية عن ضبط (خفير خصوصى- مقيم بمحافظة الجيزة) لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا أبرزها "قتل عمد" ومحكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد. 

وتم ضبط (مزارع- مقيم بمحافظة الجيزة)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 9 قضايا "محاجر" ومحكوم عليه بالسجن بأكثر من 7 سنوات وكفالات مالية. 

وضبط (مزارع- مقيم بمحافظة الجيزة)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى قضية إيصال أمانة . 

ونجحت الحملات فى ضبط (مزارع- مقيم بمحافظة الجيزة)، مطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا متنوعة "تجريف أرض، تبديد، مبانى فوق خط الغاز، إيصال أمانة".

وتم ضبط (مزارع "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة أسيوط)، مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "شروع فى قتل " محكوم عليه فيها بالسجن المؤبد. 

وضبط (عاطل- مقيم بمحافظة مطروح)، مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "هجرة غير شرعية" محكوم عليه فيها بالسجن المؤبد وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهما أقروا بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام السجن المؤبد المحكوم عليهم إيصال أمانة خفير خصوصي

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