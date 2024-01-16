الداخلية تضبط عصابة الألعاب النارية ..تفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص بالجيزة؛ لقيامهم بالاتجار فى الألعاب النارية والأسلحة البيضاء، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قد أكدت وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تقوم بالترويج لبيع الألعاب النارية والأسلحة البيضاء.

بالفحص تم تحديد وضبط القائم على إدارة تلك الصفحة (عامل توصيل - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).. وبمواجهته اعترف بإدارة الصفحة المشار إليها لترويج الألعاب النارية والأسلحة البيضاء، بالاشتراك مع شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما 10 قطع سلاح أبيض، و185 شمروخا مختلف الأحجام، و182 قطع ألعاب نارية.. واعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.