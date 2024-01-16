التغيرات المناخية تتسبب في موجة من الطقس السيئ حول العالم |تفاصيل

التغيرات المناخية والطقس السيئ.. أكد الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، أن الزلازل والبراكين المتوقع حدوثها ليس له علاقة مباشرة بالتغيرات المناخية، لكنها تتسبب في موجات الطقس السيئ التي يتعرض لها العالم.

منخفض السودان الموسمي

وأوضح “النهري” خلال مداخلة هاتفية أذاعتها فضائية “اكسترا نيوز”، أن الطقس السيئ الذي شهدته مصر على مدار الأيام الماضية حدث بسبب منخفض السودان الموسمي فوق سطح البحر الأحمر وهو يكون مصحوبًا برياح جنوبية شرقية محملة بنسبة عالية من بخار الماء، وهو ما يسبب سقوط أمطار غزيرة.

وأشار الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة إلى أن المركز يقوم برصد جميع الظواهر التي توجد في الفضاء الخارجي ومدى تأثيرها على الكوكب باستخدام التلسكوبات العملاقة.