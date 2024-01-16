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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"العمر مجرد رقم".. الحاجة عواطف تمحو أميتها رغم تجاوزها الـ83 عامًا

الحاجة عواطف
الحاجة عواطف

رفعت الحاجة عواطف شعار “العمر مجرد رقم” وقررت أن تتعلم لتمحو أميتها رغم تجاوز عمرها 83 عامًا.
 

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تعيلم الأحفاد السبب 

وقالت الحاجة عواطف خلال تقرير عرضته فضائية العربية: “أنا كنت بقعد اتعلم مع ولادي وأحفادي الحروف والأرقام.. و بفكر أكمل عشان أخد الشهادة الإعدادية”.

وكرمها محافظ الفيوم أحمد الأنصاري لحصولها على محو الأمية، وكان لديها إصرار شديد على تعليم نفسها وأولادها الـ 6 وقالت ابنتها: “كانت مصممة تدفعنا كلنا للتعليم”.

وتابعت ابنة الحاجة عواطف :"جاتلها الفكرة انها تتعلم عشان تعلم أحفادها وكانت بتعلمهم الحروف والأرقام وحاليًا بتفكر في تكميل تعليمها عشان تاخد الشهادة الإعدادية".

الحاجة عواطف الشهادة الإعدادية محو الأمية محافظ الفيوم توك شو صدى البلد

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