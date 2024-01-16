عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بني سويف توقع بروتوكول تعاون مع شركة إنروت للاستشارات

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية

وقعت جامعة بني سويف التكنولوجية برئاسة الدكتور جان هنري حنا ، بروتوكول تعاون مشترك مع شركة إنروت للاستشارات برئاسة الدكتور هاني شاكر السلاموني الرئيس التنفيذي، حيث يهدف البروتوكول إلى العمل على تنمية مستدامة لمجتمع الأعمال في محافظة بني سويف، وتنمية قدرات الشباب والمساهمة الفعالة في توفير فرص العمل اللائقة، ودعم أصحاب المشروعات الناشئة للنمو، وزيادة قدرتهم على الوصول إلى استثمارات تسهم في تحولها إلى شركات فعالة تحقق أهداف التنمية المستدامة المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما اتفق الطرفان على التعاون فيما بينهما لتنفيذ بنود وأنشطة مبادرة ريادة الأعمال لتعزيز ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير فرص لتدريب طلاب وخريجي الجامعة في هذا النشاط، وتوفير المدربين والخبراء والمواد العلمية، بالإضافة إلى تدريب واعتماد فريق عمل من أساتذة الجامعة في مجالات ريادة الأعمال وإدارة الحاضنات والمشروعات.

بنى سويف .. مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم بالطريق الصحراوي

محافظ بني سويف يتابع مع التعليم ختام امتحانات النقل بالمرحلة الإعدادية.. تفاصيل

حضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتور بهاء مصطفى وكيل الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التدريب والصناعة، والدكتور عماد جميل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة طوسون مدير مركز ربط الجامعة بالصناعة، و مصطفى حسن أمين عام الجامعة.

وأشار الدكتور جان، إلى حرص إدارة الجامعة على دعم ريادة الأعمال بين الشباب، وتشجيعهم على الابتكار وخلق أفكار جديدة، وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ يمكنها الدخول في عجلة الإنتاج، مؤكدًا على حرص الجامعة على عقد شراكات في إطار خطتها؛ لدعم وتشجيع الشركات الناشئة من الشباب، والتي تسهم بدورها في دعم الاقتصاد المصري، وخطط التنمية الاقتصادية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما أعرب رئيس الجامعة عن تطلعه لعقد المزيد من البروتوكولات والشراكات التي تخدم العملية التعليمية، مؤكدًا على توفير الدعم لتعزيز خبرات الطلاب وإطلاق طاقاتهم وقدراتهم وتعزيز روح البحث والإبداع لديهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي.

وتسعى جامعة بني سويف التكنولوجية جاهدة لعقد العديد من بروتوكولات التعاون مع الهيئات والمؤسسات المختلفة لتعزيز سبل التعاون المشترك والنهوض بالتعليم التكنولوجي، وتعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة لتخريج جيل قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي، وتوفير الخبرات اللازمة لطلاب الجامعة على المستوى العلمي والعملي.

الدكتورة غادة طوسون التنمية الاقتصادية التكنولوجي التنف التعليم والطلاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة خطط التنمية الاقتصادية حافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بمقدم 60 ألفا.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

600 جنيه|تحرك قياسي في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

تقارير إعلامية تكشف حجم التغيير الوزاري المرتقب

تحذير.. لو ماشحنتش عداد الكهرباء بمبلغ مناسب ممكن يتعملك محضر سرقة

رضا سيكا يفتح النار على نجم الأهلي بعد تعادل المنتخب .. فيديو

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يتابع مع التعليم ختام امتحانات النقل بالمرحلة الإعدادية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بلينكن يعد زيلينسكي باستمرار المساعدات رغم رفض الكونجرس

اجتماع مجلس الوزراء السعودي| 15 قرارا عاجلا من خادم الحرمين الشريفين.. وتعديل قانون الجمارك الموحد بـ التعاون الخليجي

مباحثات مصرية - يونانية بالقاهرة على مستوى وزيري الخارجية غدا

وزير التموين يكشف السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السلع الغذائية

الثلاثة مسئولون.. تفاصيل اتهامات طبيب وممرضتين بالتسبب في وفاة طفل

قائد القوات البحرية يلتقي نظيره الجنوب أفريقي لبحث التعاون العسكري المشترك| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح فعالة لعلاج مقاومة الأنسولين.. احرص على اتباعها

قائد القوات البحرية يلتقي نظيره الجنوب أفريقي لبحث التعاون العسكري المشترك| صور

تقوية جهاز المناعة.. فوائد تناول البرتقال في فصل الشتاء

سيد معوض يكشف حقيقة خلافه مع بركات.. ومدحت شلبي يسخر من فيتوريا | أهم أخبار الرياضة

فيديو

ضربة جديدة للذهب ومفاجأة في عيار21 .. تفاصيل

أسعار مميزة وشروط سهلة.. احجز شقتك الآن بمقدم 60 ألف جنيه| تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد لسكان القاهرة وهذه المحافظات.. ماذا سيحدث ؟

وزير الدفاع يلتقى بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ