وزير التعليم يتفقد لجان امتحانات الصف الأول الثانوي.. صور

قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، بتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ للصف الأول الثانوى بمدرستى الجولف الرسمية للغات، ومدرسة خالد بن الوليد المتكاملة التابعتين لإدارة الشروق التعليمية؛ فى إطار متابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.

واستهل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولته، بتفقد الامتحانات بمدرسة الجولف الرسمية للغات، حيث يؤدى الامتحانات بها عدد ١٦٥ طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى، وعدد ١٥٤ طالبا وطالبة بالصف الثانى الثانوى.

وتفقد الوزير عددا من لجان الصف الأول الثانوى بالمدرسة أثناء امتحان مادة الجغرافيا على التابلت، حيث اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان، ووضوح الاسئلة، كما اطمأن أيضا على عدم وجود أية مشكلات واجهت الطلاب أثناء أداء الامتحانات من خلال التابلت.

ووجه بوضع مصلحة الطالب أولا فى الاعتبار وسرعة التعامل مع أية معوقات تقنية قد تواجه الطلاب مع بداية أو أثناء أداء الامتحانات على التابلت، كما وجه بتوفير المناخ المناسب داخل اللجان وتوفير احتياجات الطلاب وتيسير أداء الامتحانات، وانضباط اللجان، مع الالتزام الكامل بكل التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات؛ وذلك حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

واطمأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على سلامة البنية التكنولوجية داخل المدرسة، وعملية التصحيح الالكترونى والرصد، حيث أكدت الأخصائية التكنولوجية بالمدرسة على أنها تتم أولا بأول، ووجه الوزير بإعلان النتائج فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة.

وتوجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى مدرسة خالد بن الوليد المتكاملة التابعة لإدارة الشروق التعليمية، حيث يؤدى الامتحانات بها عدد ١٣٥ طالبا وطالبة فى الصف الأول الثانوى، وعدد ١٠٦ طلاب فى الصف الثانى الثانوى.



وتفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنيعددا من اللجان أثناء امتحان مادة اللغة الثانية ( الألمانية / الفرنسية) للصف الأول الثانوي واطمأن على مستوى الامتحان، ووضوح الأسئلة، حيث أكد الطلاب على وضوح الاسئلة وسهولة الامتحان.

وحرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تفقد لجنة طلاب المنازل للصف الأول الثانوي بالمدرسة، واطمأن على مستوى الامتحان، ومدى تيسير الأجواء الامتحانية لهم بالمدرسة.

وزير التعليم يتفقد لجان اولى ثانوي

وزير التعليم يتفقد لجان اولى ثانوي

وزير التعليم يتفقد لجان اولى ثانوي

وزير التعليم يتفقد لجان اولى ثانوي

وزير التعليم يتفقد لجان اولى ثانوي

وزير التعليم يتفقد لجان اولى ثانوي

وزير التعليم يتفقد لجان اولى ثانوي