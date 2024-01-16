عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يتفقد لجان امتحانات الصف الأول الثانوي.. صور

وزير التعليم يتفقد
وزير التعليم يتفقد لجان اولى ثانوي

قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، بتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ للصف الأول الثانوى بمدرستى الجولف الرسمية للغات، ومدرسة خالد بن الوليد المتكاملة التابعتين لإدارة الشروق التعليمية؛  فى إطار متابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.

واستهل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولته، بتفقد الامتحانات بمدرسة الجولف الرسمية للغات، حيث يؤدى الامتحانات بها عدد ١٦٥ طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى، وعدد ١٥٤ طالبا وطالبة بالصف الثانى الثانوى.

وتفقد الوزير  عددا من لجان الصف الأول الثانوى بالمدرسة أثناء امتحان مادة الجغرافيا على التابلت،  حيث اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان، ووضوح الاسئلة، كما اطمأن أيضا على عدم وجود أية مشكلات واجهت الطلاب أثناء أداء الامتحانات من خلال التابلت.

ووجه بوضع مصلحة الطالب أولا فى الاعتبار وسرعة التعامل مع أية معوقات تقنية قد تواجه الطلاب مع بداية أو أثناء أداء الامتحانات على التابلت، كما وجه بتوفير المناخ المناسب داخل اللجان وتوفير احتياجات الطلاب وتيسير أداء الامتحانات، وانضباط اللجان، مع الالتزام الكامل بكل التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات؛ وذلك حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

واطمأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على سلامة البنية التكنولوجية داخل المدرسة، وعملية التصحيح الالكترونى والرصد، حيث أكدت الأخصائية التكنولوجية بالمدرسة على أنها تتم أولا بأول، ووجه الوزير بإعلان النتائج فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة.

وتوجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى مدرسة خالد بن الوليد المتكاملة التابعة لإدارة الشروق التعليمية، حيث يؤدى الامتحانات بها عدد ١٣٥ طالبا وطالبة فى الصف الأول الثانوى، وعدد ١٠٦ طلاب فى الصف الثانى الثانوى.

وتفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنيعددا من اللجان أثناء امتحان مادة اللغة الثانية ( الألمانية / الفرنسية) للصف الأول الثانوي واطمأن على مستوى الامتحان، ووضوح الأسئلة، حيث أكد الطلاب على وضوح الاسئلة وسهولة الامتحان.

وحرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تفقد لجنة طلاب المنازل للصف الأول الثانوي بالمدرسة، واطمأن على مستوى الامتحان، ومدى تيسير الأجواء الامتحانية لهم بالمدرسة.

وزير التعليم يتفقد لجان اولى ثانوي
وزير التعليم يتفقد لجان اولى ثانوي
وزير التعليم يتفقد لجان اولى ثانوي
وزير التعليم يتفقد لجان اولى ثانوي
وزير التعليم يتفقد لجان اولى ثانوي
وزير التعليم يتفقد لجان اولى ثانوي
وزير التعليم يتفقد لجان اولى ثانوي
وزير التعليم يتفقد لجان اولى ثانوي
وزير التعليم يتفقد لجان اولى ثانوي
وزير التعليم يتفقد لجان اولى ثانوي
وزير التعليم يتفقد لجان اولى ثانوي
وزير التعليم يتفقد لجان اولى ثانوي
وزير التعليم يتفقد لجان اولى ثانوي
وزير التعليم يتفقد لجان اولى ثانوي
وزير التعليم يتفقد لجان اولى ثانوي
وزير التعليم يتفقد لجان اولى ثانوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بمقدم 60 ألفا.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

600 جنيه|تحرك قياسي في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

تقارير إعلامية تكشف حجم التغيير الوزاري المرتقب

تحذير.. لو ماشحنتش عداد الكهرباء بمبلغ مناسب ممكن يتعملك محضر سرقة

رضا سيكا يفتح النار على نجم الأهلي بعد تعادل المنتخب .. فيديو

ترشيحاتنا

بلينكن يعد زيلينسكي باستمرار المساعدات رغم رفض الكونجرس

اجتماع مجلس الوزراء السعودي| 15 قرارا عاجلا من خادم الحرمين الشريفين.. وتعديل قانون الجمارك الموحد بـ التعاون الخليجي

مباحثات مصرية - يونانية بالقاهرة على مستوى وزيري الخارجية غدا

وزير التموين يكشف السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السلع الغذائية

الثلاثة مسئولون.. تفاصيل اتهامات طبيب وممرضتين بالتسبب في وفاة طفل

قائد القوات البحرية يلتقي نظيره الجنوب أفريقي لبحث التعاون العسكري المشترك| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح فعالة لعلاج مقاومة الأنسولين.. احرص على اتباعها

قائد القوات البحرية يلتقي نظيره الجنوب أفريقي لبحث التعاون العسكري المشترك| صور

تقوية جهاز المناعة.. فوائد تناول البرتقال في فصل الشتاء

سيد معوض يكشف حقيقة خلافه مع بركات.. ومدحت شلبي يسخر من فيتوريا | أهم أخبار الرياضة

فيديو

ضربة جديدة للذهب ومفاجأة في عيار21 .. تفاصيل

أسعار مميزة وشروط سهلة.. احجز شقتك الآن بمقدم 60 ألف جنيه| تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد لسكان القاهرة وهذه المحافظات.. ماذا سيحدث ؟

وزير الدفاع يلتقى بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ