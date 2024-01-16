عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنوب لبنان.. غارات إسرائيلية على أطراف بلدتي حولا وعيتا الشعب

ارشيفي
ارشيفي

أفادت الوكالة الوطنيّة للاعلام بلبنان بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارات جويّة استهدفت أطراف بلدتي حولا وعيتا الشعب. 

وكان حزب الله اللبناني، أعلن في وقت سابق، أن عناصره استهدفت عند الساعة 10:45 من صباح اليوم، الثلاثاء، تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي شرق مستوطنة إفن مناحم بالأسلحة الصاروخية.‏

وقال الحزب في بيان له، إن ذلك يأتي دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

ومن جانبها؛ أشارت الوكالة الوطنية للاعلام في لبنان أن جيش الاحتلال شنّ أكثر من 15 غارة على أطراف بلدات وقرى حدودية.

كما نفذ جيش الاحتلال غارات جوية قوية  على وادي السلوقي / أطراف حولا هي الاعنف على مكان واحد منذ بداية المواجهات حيث بلغت أكثر من 20 غارة مع قصف مدفعي عنيف.

فيما نفس مصدر أمني لبناني تسلل إسرائيلي في محيط بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على فيسبوك : تم الطلاق رسميا بيني وبين أحمد العوضي

السلطات المصرية تنجح في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من قطاع غزة للبلاد

بمقدم 60 ألفا.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

600 جنيه|تحرك قياسي في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

تقارير إعلامية تكشف حجم التغيير الوزاري المرتقب

ترشيحاتنا

طارق سليمان: محمد الشناوي لا يتحمل مسئولية هدفي موزمبيق

الخارجية السودانية: تجميد التعاون مع منظمة إيجاد بسبب دعوة "حميدتي"

قبل رفع الجلسة.. رئيس النواب يؤكد: وزير التموين لم يقدم أي حلول

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

استهداف ناقلة بضائع مملوكة لليونان بصاروخ قبالة سواحل اليمن

ترقيات الموظفين 2024 ومفاجأة بشأن زيادة الراتب| الشروط والأحكام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب غير متوقع.. طفلة فلسطينية تبكي عند سماع خبر خروجها من غزة

نصائح فعالة لعلاج مقاومة الأنسولين.. احرص على اتباعها

قائد القوات البحرية يلتقي نظيره الجنوب أفريقي لبحث التعاون العسكري المشترك| صور

تقوية جهاز المناعة.. فوائد تناول البرتقال في فصل الشتاء

فيديو

بسبب الضرائب.. الفنان عادل إمام يلجأ للقضاء

مرض منتشر بالمدارس وتحرك عاجل من الحكومة | ماذا يحدث؟

ضربة جديدة للذهب ومفاجأة في عيار21 .. تفاصيل

أسعار مميزة وشروط سهلة.. احجز شقتك الآن بمقدم 60 ألف جنيه| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ