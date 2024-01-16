صوته مستفز.. رسالة غامضة ومثيرة من هشام إسماعيل

وجه الفنان هشام إسماعيل، الشهير بشخصية "فزاع" رسالة غامضة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أثارت تكهنات العديد من متابعيه.



وكتب هشام قائلا "الراجل المذيع الرياضى الذى لا يملك أى إمكانيات إعلامية سوى شعره الرزى، ثقافة ضحلة حياتية أو رياضية، قبول ضعيف، ثقل ظل صوت مستفز عالى فى غير موضعه دوما، تنغيم الصوت صفر فهو مونوتون بامتياز".

وتابع "هل تعلم سبب استمراره ؟ يقولك اصله كريم جدا مع اللى حواليه ماهذا الهطل الذى نعيش فيه؟؟



ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني، ثاني مواجهاته في دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية، أمام المنتخب الغاني، وذلك يوم الخميس المقبل في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتل الفراعنة وصافة المجموعة الثانية برصيد نقطة وحيدة من التعادل مع موزمبيق، في افتتاح مشاركات المنتخب في البطولة الأفريقية الأغلى على مستوى المنتخبات، في نسختها الـ34.