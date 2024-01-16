مفاجأة.. عالمة فلك توقعت طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

تفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع خبر انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.

وربط رواد السوشيال ميديا بتوقعات عالمة الفلك والأبراج ليلي عبد اللطيف في حلقتها مع الإعلامي نيشان منذ أيام وهي تعلن عن اقتراب انفصال ياسمين عبد العزيز من زوجها احمد العوضي .



تحتفل اليوم الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها الـ 44، بعدما أصبحت من أشهر نجمات شباك التذاكر، وتقدم العديد من الأعمال الناجحة في الدراما المصرية.

ولدت ياسمين عبد العزيز في مثل هذا اليوم عام 1980، وبدأت مشوارها من خلال تقديم الإعلانات، حينما كان عمرها 12 عامًا عن طريق صديقة لوالدتها ثم اتجهت للتمثيل بمسلسل «امرأة من زمن الحب».