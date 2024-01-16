وكيل تعليم السويس يحيل طالبين للشئون القانونية لاستخدامهما الهاتف المحمول داخل اللجان

أحال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس طالبين بالصف الثاني الإعدادي للشؤون القانونية لاتخاذ ما يلزم وفقاً للقواعد القانونية، وذلك بعد ضبطهما يستخدمان الهاتف المحمول داخل اللجان الامتحانية.

وناشدت مديرية التربية والتعليم بالسويس أبنائها طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية عدم الانسياق إلا خلف مصلحتهم ووضعها نصب أعينهم وعدم التطرق للغش بأي وسيلة من الوسائل.

كما أعطي مدير المديرية تعليماته لإدارة الأمن بتوزيع عصا الكشف عن المعادن والأجهزة الإلكترونية لكل لجنة امتحانية حفاظاً على مستقبل أبنائنا المستحقين لأداء امتحانات الشهادة الاعدادية التي تبدأ أعمالها صباح غداً الأربعاء الموافق 17 من شهر يناير الجاري.