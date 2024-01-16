قبل انطلاقها غدا|8 محظورات يجب مراعاتها في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

أصدرت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنبيهات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية قبل ساعات من انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظتي القاهرة والجيزة .

حيث كشفت مديريات التربية والتعليم ، عن عددا من المحظورات الواجب مراعاتها في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، وهي كالتالي :



ممنوع منعاً باتاً حيازة التليفون المحمول حتى لو كان مغلقاً، حتى لا يتعرض الطالب للمسائلة القانونية، أو حيازة الشرائح الإلكترونية.

ممنوع إستخدام أي أقلام غير الأقلام الزرقاء فقط.

ممنوع استخدام المزيل داخل ورقه الاجابه.

ممنوع اصطحاب أي ملازم أو كتب داخل اللجان.

ممنوع نزع أو تمزيق كراسة الإجابه أو أي ورقة منها حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء الامتحان.

ممنوع شطب الإجابات أو تمزيقها بطريقة تجعلها من الملاحظات المميزة.

ممنوع ترك كراسة الإجابة خاليه من أي كتابة.

ممنوع دخول الطلاب بعد بدء الامتحان ويترك الأمر لرئيس اللجنه لتقدير الموقف.



وشددت مديريات التربية والتعليم ، على أنه في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 يجب على الطالب فور استلامه ورقه الأسئلة التأكد من أنها خاصة بأسئلة المادة المدونة بجدول الامتحان وأنها كاملة الطباعة حتى يمكن استبدالها في الوقت المناسب إذا لزم الأمر.

تنطلق غدا الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظتي القاهرة والجيزة، وفقا لـ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 المعلن في مديريتي التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة .

ومن المقرر أن تستمر امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظتي القاهرة والجيزة من الأربعاء 17 يناير وحتي الأربعاء 24 يناير 2024

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظتي القاهرة والجيزة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة “عام”

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية

الخميس 18 يناير : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الإثنين 22 يناير : العلوم

الثلاثاء 23 يناير : الهندسة

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية



جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أنه من المقرر أن يبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم) من الأربعاء 17 يناير وحتي الأربعاء 24 يناير 2024 وفقا لما يلي :

الأربعاء 17 يناير 2024 : اللغة العربية والخط

الخميس 18 يناير 2024 : الجبر والإحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الهندسة

الإثنين 22 يناير 2024 : اللغة الأجنبية + التربية الدينية

الثلاثاء 23 يناير 2024 : العلوم + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير 2024 : الدراسات الإجتماعية + التربية الرياضية (خاص بالسعيدية)