تنسيق الجامعات الأهلية للفصل الدراسي الثاني 2023.. كل ما يخص التقدم لجامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، برئاسة الدكتور السيد قنديل، فتح باب التقديم أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية المتاحة بكليات الجامعة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023-2024.

وكشفت إدارة الجامعة بأنه طرحت الجامعة هذا العام الدراسي 17 برنامجا من خلال 8 كليات، وهي كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال وتتضمن عددا من البرامج وهى: معلوماتية الأعمال والتحول الرقمى، واللوجستيات وسلاسل الإمداد، ونظم الذكاء والتحليل، والاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال.

رابط التقدم لجامعة حلوان الاهلية ٢٠٢٣

وكشفت جامعة حلوان الأهلية أنه يتم التقدم للبرامج المتاحة للفصل الدراسي الثاني عبر هذا الرابط :

http://app2.helwan.edu.eg/HNU/Tasgel/login.asp

الكليات المتاح التقدم لها بتنسيق الفصل الدراسي الثاني للجامعات الاهلية ٢٠٢٣ بجامعة حلوان

وأوضحت إدارة الجامعة أن التقديم متاح فقط للكليات التالية: الهندسة والعلاج الطبيعي وطب الأسنان وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، والفنون التطبيقية.

الحد الادني للقبول بكليات جامعة حلوان الاهلية بتنسيق الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٣

وكشفت الجامعة أن التقديم للكليات المتاحة وفق المجموع المحدد لها من قبل المجلس الاعلي للجامعات و وزارة التعليم العالي ويشمل على الآتي:

طب الأسنان: 78%

العلاج الطبيعي: 76%

الهندسة: 68%

علوم الحاسب: 60%

الفنون التطبيقية: 53%

الاوراق المطلوبة للتقدم لجامعة حلوان الاهلية لتنسيق الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٣

و تابعت ادارة الجامعة ان الأوراق المطلوبة من المتقدمين لكليات جامعة حلوان الأهلية الآتي:

1- استمارة طلب الالتحاق بالجامعة (تطبع من على موقع التقديم الإلكتروني /صفحة الطالب ).

2- أصل شهادة الثانوية العامة ذات العلامة المائية + 3 صور ( لا يعتد ببيان النجاح /بيان الدرجات بأي حال من الأحوال ).

3- عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب.

4 – أصل شهادة ميلاد الرقم القومي للطالب + 3 صور (وبالنسبة للطلاب الذكور يتم احضار اصل شهادة ميلاد الرقم القومي المدون بها الرقم الثلاثي العسكري ).

5 – نموذج 2 جند مختوم + نموذج 6 جند او 7 جند مختوم +2 طابع شهيد من البوستة للطلاب الذكور).

6 – صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

7 – عدد 6 صور شخصية ذات خلفية بيضاء.

8- اصل ايصال السداد للمصروفات الإدارية والقسط الأول من المصروفات الدراسية +

صورة.

‏9 – شهادة الحافز الرياضي للطلاب الحاصلين على حافز رياضي.

10- حافظة بلاستيك شفافة .