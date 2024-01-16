خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك.. تفاصيل

أغلق مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، برئاسة اللواء أشرف نصار، ملف التعاقد مع ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "ناصر منسي باقي في الزمالك بعدما تم غلق ملف بيعه للبنك الاهلي"

معسكر الإمارات

ويشارك الزمالك خلال معسكر الإمارات في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها يشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير الجاري، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.