تعرف على أسباب غياب أوباما عن ودية الشباب الكويتي

حصل يوسف إبراهيم "اوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من مباراة الشباب الكويتي الودية التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي.



وغاب اللاعب عن المباراة الودية بعدما حصل على إذن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، لظروف خاصة، وكان الزمالك فاز على الشباب الكويتي برباعية دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب النادي.



سجل أهداف الزمالك في لقاء اليوم كل من، محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد السيد ومصطفى شلبي وسيد عبد الله "نيمار" على الترتيب.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.