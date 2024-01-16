20 لاعبا في قائمة منتخب مصر لكرة اليد استعدادا لكأس الأمم الإفريقية

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد، اليوم /الثلاثاء/، قائمة المنتخب استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري بالقاهرة.



واختار الإسباني كارلوس باستور، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، 20 لاعبا في قائمة مصر بالبطولة القارية، على أن يتم تقليص العدد إلى 16 لاعبا في كل مباراة بالمسابقة.



وضمت قائمة منتخب مصر كلا من: "كريم هنداوي ومحمد علي ومحمد عصام الطيار لحراسة المرمي، وأحمد هشام سيسا ومازن رضا وعلي زين وعبد الرحمن فيصل وحسن قداح وأحمد خيري ويحيي الدرع وسيف الدرع ويحيي خالد ومهاب سعيد ومحسن رمضان ومحمد سند وأكرم يسري وإبراهيم المصري ومحمد ممدوح هاشم وأحمد عادل وخالد وليد".



وكانت قرعة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد قد أسفرت عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات غينيا والكاميرون والكونغو برازافيل.



يذكر أن المنتخبات الخمسة الأولى في بطولة إفريقيا القادمة ستتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة اليد 2025، فيما سيتأهل بطل المسابقة القارية مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

