عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

20 لاعبا في قائمة منتخب مصر لكرة اليد استعدادا لكأس الأمم الإفريقية

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد، اليوم /الثلاثاء/، قائمة المنتخب استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري بالقاهرة.


واختار الإسباني كارلوس باستور، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، 20 لاعبا في قائمة مصر بالبطولة القارية، على أن يتم تقليص العدد إلى 16 لاعبا في كل مباراة بالمسابقة.


وضمت قائمة منتخب مصر كلا من: "كريم هنداوي ومحمد علي ومحمد عصام الطيار لحراسة المرمي، وأحمد هشام سيسا ومازن رضا وعلي زين وعبد الرحمن فيصل وحسن قداح وأحمد خيري ويحيي الدرع وسيف الدرع ويحيي خالد ومهاب سعيد ومحسن رمضان ومحمد سند وأكرم يسري وإبراهيم المصري ومحمد ممدوح هاشم وأحمد عادل وخالد وليد".


وكانت قرعة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد قد أسفرت عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات غينيا والكاميرون والكونغو برازافيل.


يذكر أن المنتخبات الخمسة الأولى في بطولة إفريقيا القادمة ستتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة اليد 2025، فيما سيتأهل بطل المسابقة القارية مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

رسميا.. ياسمين عبد العزيز تعلن طلاقها من أحمد العوضي

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

بمقدم 60 ألفا.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

تراجع مفاجيء| الذهب يهبط من أعلى سعر.. ومفاجاة في قيمة الجنيه الآن

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

طلقها في عيد ميلادها .. شاهد رسالة أحمد العوضي للفنانة ياسمين عبد العزيز قبل الانفصال

رقم غير مسبوق| صعود أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

بـ240 ألف جنيه.. سعر أشهر سيارة كورية مستعملة في مصر

900 وظيفة جديدة في البريد .. التقديم من هنا

7 درجات تحت الصفر.. السعودية تعلن محافظة طريف أبرد مدينة

عنصرية.. ترحيل مشجعة جزائرية من كوت ديفوار بسبب مقطع فيديو

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية

«قدم استقالتك.. الشعب عانى الأمرين»| هجوم شرس على وزير التموين تحت قبة البرلمان.. ماذا حدث؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهنئة عيد ميلاد ونبوءة طلاق|تفاصيل الـ16 ساعة الفاصلة في حياة ياسمين عبد العزيز والعوضي

عشبة غير متوقعة تحمي من السرطان وأخطر الأمراض المزمنة

العين تدمر.. هل تسبب الحسد في طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي؟

كلها انتهت بالانفصال.. أعمال فنية تنبأت بمصير علاقة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

فيديو

هل صدقت تنبؤات العرافة؟ .. انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز.. والجمهور: هزار!

أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والتنبؤ بانفصالهما.. تفاصيل

انقسام بإسرائيل وتبادل الإهانات والاتهامات في الحكومة.. اعرف التفاصيل

مش بهتم.. ماذا قال أحمد العوضي عن التعاون مع ياسمين عبدالعزيز |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ