صاحب ذكرى مؤلمة| تعرف على حكم مباراة مصر وغانا في أمم إفريقيا

استقرت لجنة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم على حكم مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا.

ويدير المباراة الحكم الجابوني بيير أتشو والتي تقام يوم الخميس المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً، نظرًا لخبراته الكبيرة في مثل هذه المباريات.

أوتشو ليس غريبًأ عن إدارة مباريات المنتخب أو الأندية المصرية فهو صاحب ذكري مؤلمة للاهلي حيث قاد مباراة كأس السوبر الأفريقي الذي جمع المارد الأحمر واتحاد العاصمة الجزائري والذي توج به الأخير في مدينة الطائف السعودية.

كان المنتخب الوطني الأول قد تعادل مع نظيره موزمبيق بهدفين لكل منهما في افتتاح مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة منتخب مصر أمام غانا والقناة الناقلة

ويستعد منتخب مصر الوطني لخوض مباراته الثانية في الجولة الثانية بدور المجموعات أمام منتخب غانا يوم الخميس المقبل 18 يناير.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وغانا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.