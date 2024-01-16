دبلوماسي: الفرصة قائمة للدول العربية للانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

أكد السفير ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، أن مازالت الفرصة قائمة للدول العربية للانضمام للدعوى التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، أمام محكمة العدل الدولية.



وأضاف السفير ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن دولة جنوب أفريقيا اتخذت هذه الخطوة ورفعت دعوى ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني بدون أن تأخذ رأي أي دولة ومن تلقاء نفسها.



وتابع السفير ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، أن المحكمة ستطلب من كافة الدول من الأعضاء الانضمام للدعوة، والإجراءات تأخذ من شهر إلى شهر ونصف.



















