المصروفات الدراسية لكليات الطب بالجامعات الخاصة والأهلية 2024

تنسيق الجامعات الأهلية بدأ السبت 13 يناير 2024، حيث وافق المجلس الأعلى للجامعات على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدُنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، بدءًا من السبت 13 يناير 2024 ولمدة أسبوعين.

الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني

ويحاول عدد كبير من الطلاب الذين لم يستطيعوا أن يلحقوا التقديم بكليات القمة وبالتحديد كلية الطب بسبب مجموعهم يعقدون آمالاً كبيرة على الجامعات الأهلية، لدراسة الطب والحصول علي لقب دكتور.

تنسيق كلية الطب بـ تنسيق الجامعات الأهلية 2024

وتبدأ الجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب، ضمن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية من خلال الموقع الرسمي لكل جامعة، ويتم قبول طلاب الثانوية العامة بالمجموع الأعلى بعد التقديم، وأيضا أسبقية التقدم ضمن تنسيق الجامعات الخاصة 2023، ولا بد أن يحصل الطالب على الحد الأدنى للقبول، المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات الأهلية 2023 لكلية الطب

وجاءت الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات الأهلية 2023 لكلية الطب 80%.

مصاريف كليات الطب بتنسيق الجامعات الأهلية

مصروفات كلية الطب بـ جامعة الإسكندرية الأهلية

مصروفات كلية الطب بـ جامعة الإسكندرية الأهلية 145 ألف جنيه.

مصروفات كلية طب الأسنان بـ جامعة الإسكندرية الأهلية 130 ألف جنيه.

مصروفات كلية الطب والأسنان بجامعة الجلالة

مصروفات كلية الطب بـ جامعة الجلالة 120 ألف جنيه في السنة

مصروفات كلية طب الأسنان بـ جامعة الجلالة 107 آلاف جنيه في السنة.

مصروفات كلية الطب والأسنان بجامعة أسيوط الأهلية

مصروفات كلية الطب بـ أسيوط الأهلية 90 ألف جنيه في السنة.

مصروفات كلية طب الأسنان بـ جامعة أسيوط 75 آلاف جنيه في السنة.

مصروفات كلية الطب والأسنان بجامعة بنها الأهلية

مصروفات كلية الطب بـ بنها الأهلية 120 ألف جنيه في السنة.

مصروفات كلية طب الأسنان بـ بنها الأهلية 115 ألف جنيه في السنة.

مصروفات كلية الطب والأسنان بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية 2023

مصروفات كلية الطب البشري بـ جامعة الإسماعيلية الأهلية 115 ألف جنيه في السنة.

مصروفات كلية طب الأسنان بـ الإسماعيلية الأهلية 105 آلاف جنيه في السنة.

مصروفات كلية الطب والأسنان بجامعة بني سويف الجديدة الأهلية 2023

مصروفات كلية الطب والجراحة بـ جامعة بني سويف الأهلية 85 ألف جنيه.

مصروفات كلية طب الفم والأسنان ببرنامج الطب والجراحة بـ جامعة بني سويف الأهلية 70 ألف جنيه.

الحد الأدنى للتقديم في جامعة النيل الأهلية، والمصرية للتعليم الإلكتروني، والفرنسية، وجامعة المنصورة الجديدة

- 80 % لكليات الطب

- 78 % لكليات طب الأسنان

- 76 % للعلاج الطبيعي

- 72 % للصيدلة

- 68 % للطب البيطري والهندسة وعلوم الحاسب

- 55 % للكليات النظرية.

الحد الأدنى للتقديم في تنسيق جامعات الجلالة والعلمين

- 77 % لكلية الطب

- 76 % لطب الأسنان

- 74 % للعلاج الطبيعي

- 71 % للصيدلة

- 66 % للهندسة

- 61 % لعلوم الحاسب

-55 % للكليات النظرية.

الحد الأدنى للتقديم في تنسيق جامعة الملك سلمان وجامعة سيناء، وجامعة الإسماعيلية الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية

- 75 % لكليات الطب

- 74 % لطب الأسنان

-72 % للعلاج الطبيعي

-70 % للصيدلة

- 66 % للطب البيطري

- 65 % للهندسة

- 60 % لعلوم الحاسب

- 55 % للكليات النظرية.

الأماكن الشاغرة بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني

وقال مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ، إن الأماكن المتاحة للطلاب للتقديم بالجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني محدودة بكليات الطب البشري والأسنان والعلاج الطبيعي.

وأشار إلى أن هناك أماكن أخرى متاحة في كليات الصيدلة والهندسة وكليات العلوم الإنسانية، وأيضا يوجد امامن متاحة في الكليات النظرية مثل الإعلام والسياسية والاقتصاد .