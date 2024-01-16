بعد عودتها من الاعتزال.. شاهد أحدث صورة لـ حلا شيحة من مسلسلها الجديد

فاجأت الفنانة حلا شيحة، جمهورها بصورة جديدة من كواليس مسلسل “إمبراطورية م” المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وشاركت حلا شيحة صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" تظهر بملابس كلاسيكية، وعلقت قائلة: "ياتري لبسي حيبقي عامل ازاي في المسلسل، امبراطورية ميم رمضان 2024".

مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم، مجموعة من الفنانين، منهم: خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، والعمل من تأليف إحسان عبد القدوس، وإخراج محمد سلامة.

آخر أعمال حلا شيحة

وكانت آخر أعمال الفنانة حلا شيحة، هو فيلم «مش أنا»، بطولة تامر حسني، وعرض العمل عام 2021، وشارك فيه كلا من: ماجد الكدواني، إياد نصار، سوسن بدر، شيرين، محمد عبد الرحمن، صبري عبد المنعم، أحمد صادق، عصام السقا، وغيرهم.

وتدور أحداث فيلم "مش أنا" حول حسن الذي يُصاب بحالة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.