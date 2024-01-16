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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم عمل الرجل في تصفيف شعر المرأة.. دار الإفتاء ترد

شعر المرأة
شعر المرأة

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم تصفيف رجل أو طفل شعر المرأة؟.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، في فتوى له: "هناك حدود وضعها الله سبحانه وتعالى للمرأة والرجل، فالأمر عند مبنى على الستر، فلا يظهر منها إلا الوجه والكفين، فلو اللى بيقوم بتصفيف شعرها رجل غريب عنها يعنى مش من المحارم، فلا يجوز هذا الفعل".

وتابع: "يجوز تصفيف شعر المرأة عن طريق مرأة مثلها، حتى لو طفل اللى بيعمل لها شعرها طالما غريب عنها فلا يجوز".

عمل الرجل كوافير حريمي

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل يجوز الزواج من رجل يعمل في مهنة كوافير حريم؟

وأجاب الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، على السؤال من خلال البث المباشر للرد على الفتاوى، أن الأصل في من يعمل في مهنة كوافير السيدات، أن تكون امرأة، أما عمل الرجل في مهنة كوافير حريمي، فهو عمل محرم، لأنه يتعامل مع امرأة أجنبية، في أمر ليس ضروريا بالنسبة لها، فهو ليس طبيبا أو معلما أو قاضيا.

وأكد أن هذا الفعل لا يجوز شرعا من الرجل، أما مسألة الزواج منه فلا حرج فيه، ولا يؤثر على صحة عقد الزواج، فالزواج منه صحيح.

كوافير حريمي دار الإفتاء الزواج مهنة كوافير

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