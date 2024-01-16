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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هبة مجدي تمزج بين الأناقة والاحتشام في أحدث ظهور

هبة مجدي
هبة مجدي

اعتادت الفنانة هبة مجدي على مشاركة جمهورها بادق تفاصيل حياتها وأحدث إطلالتها وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتألقت "هبة" فى الصور بإطلالة شتوية أنيقة، مرتدية توب صوف باللونين الابيض والاسود ووضعت مكياجا ناعما ارتكز على الألوان الترابية وأبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود مع طلاء الشفاه بالاحمر، تاركة خصلات شعرها منسدلة بكشل انسيابي.


وعُرض مؤخرًا للنجمة هبة مجدي حكاية "عيشها بفرحة" والتي تعد ثالث حكايات مسلسل 55 مشكلة حب ، الماخوذ عن كتاب يحمل نفس الاسم، من بطولة هاني عادل، وحسن أبو الروس، ورانيا منصور، ونور إيهاب، ومحمود ياسين جونيور، ياسر فرج و عدد آخر من الفنانين و تأليف عمرو محمود ياسين و إخراج البير مكرم، و تدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.

يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي، مسلسل “المداح”، وتدور قصة مسلسل "المداح 3.. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة؛ ليسلك طريقًا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضًا أزمات.

 

 

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IMG_٢٠٢٤٠١١٥_٢٢٢٣٠٧
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IMG_٢٠٢٤٠١١٥_٢٢٢٢٤٢

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