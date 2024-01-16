محافظ القاهرة: رفع الإشغالات وتسيير الحركة المرورية بشوارع 26 يوليو والجلاء وطلعت حرب

قاد محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة مفاجئة قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، لرفع الإشغالات وتسيير الحركة المرورية بمنطقة وسط المدينة بشوارع 26 يوليو والإسعاف، والجلاء، وطلعت حرب، ورمسيس.

أكد محافظ القاهرة أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الإشغالات وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة، مشددًا على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات اليومية المفاجئة بالتنسيق مع شرطة المرافق للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات والحفاظ على الانضباط بالشارع وتكثيف الحملات لمنع الإشعالات التي تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين .

قامت الأجهزة التنفيذية خلال الحملة برفع الإشغالات والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطىء، وإعادة الانضباط إلى المنطقة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.