دون مكياج.. ميرنا نور الدين تسحر العيون بجمالها الطبيعي

خطفت الفنانة ميرنا نور الدين قلوب جمهورها في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وبدت ميرنا بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية جاكت فرو مميز، مما عكس أناقتها وجمالها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذاب يتدلى على كتفيها بشكل مرتب وبسيط، وخطفت الأنظار بجمال ملامحها الطبيعي من دون وضع أي مكياج، لتسحر المتابعين بجمال عينيها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ميرنا تسريحتها المميزة حيث تركت خصلات شعرها اللامعة تتدلى على كتفيها بشكل مموج ولافت، كما وضعت مكياجاً ناعماً، يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون الوردي اللامع، مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.

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آخر أعمال ميرنا نور الدين

شاركت مؤخراً ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

في سياق آخر، أطلت الفنانة ميرنا نور الدين على جمهور الشاشة الصغيرة فى ماراثون رمضان الماضي من خلال مشاركتها فى واحد من أهم الأعمال، وهو "الكتيبة 101"، بشخصية دور الطبيبة آمنة، وهي شخصية غير تقليدية، تتواجد ضمن جنود الجيش المصري على خط النار، وفي أماكن الصراع.