بطريقة غريبة.. بيرسي تاو يهدر ركلة جزاء لجنوب أفريقيا أمام مالي

أهدر بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي ومنتخب جنوب إفريقيا، ركلة جزاء لصالح منتخب بلاده أمام منتخب مالي، في المباراة التي تجمع المنتخبين، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023".

واحتسب الحكم محمد عادل ركلة جزاء لمنتخب جنوب إفريقيا بعد الرجوع للفار، إثر تدخل بالمرفق من مدافع مالي.

ونفذ بيرسي تاو ركلة الجزاء بقوة خارج المرمى تمامًا، لتخرج بعيدًا عن مرمى منتخب مالي، في الدقيقة 19 عمر المباراة.

وتلتقي جنوب إفريقيا في الجولة الثانية مع منتخب ناميبيا، يوم الأحد 21 يناير الجاري، فيما تلتقي مالي مع تونس يوم السبت 20 من الشهر ذاته.