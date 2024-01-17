عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المصروفات الدراسية لكليات طب الأسنان بالجامعات الخاصة والأهلية 2024

تنسيق الجامعات الخاصة
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

انطلق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024 التيرم الثاني، حيث تم فتح باب التقدم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات، وذلك للعام الجامعي 2023-2024، بذات الحدود الدُنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، بدءًا من السبت  13 يناير 2024 ولمدة أسبوعين.

وتساءل عدد كبير من الطلاب غير الملتحقين بالجامعات للعام الدراسي الحالي عن الجامعات الأهلية 2023 من حيث التنسيق ومصروفات الجامعات الأهلية 2023.

الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية للترم الثاني 2024

وأوضح مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أنه سيتم تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالكليات الخاصة والأهلية بذات الحدود الدنيا الخاصة الفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم للجامعات الخاصة والأهلية.

الالتحاق بكلية طب الأسنان بالجامعات الأهلية للفصل الدراسي الثاني

ويحاول عدد كبير من الطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق التقديم بكليات القمة وبالتحديد كلية طب الأسنان بسبب مجموعهم ويعقدون آمالاً كبيرة على الجامعات الأهلية، لدراسة الطب والحصول علي لقب دكتور.

تنسيق كلية الطب بـ تنسيق الجامعات الأهلية 2024

 التقديم لـ تنسيق الجامعات الأهلية 2024 يكون متاحًا في الموعد المعلن لجميع الطلاب، من خلال موقع كل جامعة.

الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان

سجل  الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان فى في تنسيق الجامعات الخاصة الترم الثاني 2024 بجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 78% و76% للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و74 % للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

مصاريف كليات طب الأسنان بتنسيق الجامعات الأهلية

مصروفات كلية الطب بـ جامعة الإسكندرية الأهلية

مصروفات كلية طب الأسنان بـ جامعة الإسكندرية الأهلية 130 ألف جنيه.

مصروفات كلية طب الأسنان بجامعة الجلالة 

مصروفات كلية طب الأسنان بـ جامعة الجلالة  107 آلاف جنيه في السنة.

مصروفات كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط الأهلية

مصروفات كلية طب الأسنان بـ جامعة أسيوط 75 ألف جنيه في السنة.

مصروفات كلية طب الأسنان بجامعة بنها الأهلية

مصروفات كلية طب الأسنان بجامعة بنها الأهلية 115 ألف جنيه في السنة.

مصروفات كلية طب الأسنان بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية 2023 

مصروفات كلية طب الأسنان بـ الإسماعيلية الأهلية 105 آلاف جنيه في السنة.

مصروفات كلية طب الأسنان بجامعة بني سويف الجديدة الأهلية 2023 

مصروفات كلية طب الفم والأسنان ببرنامج الطب والجراحة بـ جامعة بني سويف الأهلية 70 ألف جنيه.

قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة في مصر

1. جامعة الملك سلمان الدولية.

2. جامعة العلمين الدولية.

3. جامعة الجلالة.

4. جامعة المنصورة الجديدة.

5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

6. جامعة النيل الأهلية.

7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

8. جامعة مصر للمعلوماتية.

9. جامعة حلوان الأهلية.

10. جامعة المنصورة الأهلية.

11. جامعة بنها الأهلية.

12. جامعة المنوفية الأهلية.

13. جامعة بني سويف الأهلية.

14. جامعة أسيوط الأهلية.

15. جامعة جنوب الوادي الأهلية.

16. جامعة المنيا الأهلية.

17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

18. جامعة الإسكندرية الأهلية.

19. جامعة الزقازيق الأهلية.

20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

تنسيق الجامعات الاهلية تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024 التيرم الثاني الجامعات الخاصة والأهلية الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية للترم الثاني 2024 طب الأسنان الالتحاق بكلية طب الأسنان بالجامعات الأهلية تنسيق كلية الطب بـ تنسيق الجامعات الأهلية 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

رسميا.. ياسمين عبد العزيز تعلن طلاقها من أحمد العوضي

تراجع مفاجيء| الذهب يهبط من أعلى سعر.. ومفاجاة في قيمة الجنيه الآن

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

بعد لحظات من نشرها.. لماذا حذف حساب منتخب مصر تغريدة محمد صلاح؟

طلقها في عيد ميلادها .. شاهد رسالة أحمد العوضي للفنانة ياسمين عبد العزيز قبل الانفصال

صدام جديد بين فيتوريا وإمام عاشور قبل مباراة غانا "تفاصيل"

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

ترشيحاتنا

مباحثات مصرية - يونانية بالقاهرة على مستوى وزيري الخارجية اليوم

أمريكا ترفض إصدار تقرير بشأن انتهاكات إسرائيل في غزة.. تفاصيل

وهو فاتح لايف .. انقلاب سيارة فادي خفاجة | تفاصيل

القومي للطفولة والأمومة يشارك بمبادرة "دوي" في معرض الكتاب

بسبب بيونج يانج| كوريا الجنوبية تفرض عقوبات على 11 سفينة.. لهذا السبب

نجم مصر السابق: تطور منتخبات إفريقيا بسبب الاحتراف المبكر.. وتوقعت تألق مالي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتداء طالبة أمريكية على معلمتها العجوز بوحشية وتصويرها

بـ الشورت والأحمر الجريء.. زوجة ماجد المصري تثير ضجة في إيطاليا|شاهد

تسابيح دياب.. أول سودانية بمسابقة ملكة جمال العالم ترد على انتقادات واجهتها

بفستان جريء.. شمس الكويتية تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

محمد المجذوب يرزق بمولود جديد .. فيديو

فقد ابنه وزوجته وابنته.. دخول وائل الدحدوح مصر قادما من غزة

هل صدقت تنبؤات العرافة؟ .. انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز.. والجمهور: هزار!

أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والتنبؤ بانفصالهما.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ