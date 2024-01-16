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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأرخص سعر في السوق.. أقوى وأفضل هاتف شاومي للشباب

هاتف شاومي Redmi
هاتف شاومي Redmi 13C

يتميز هاتف Redmi 13C من شركة شاومي بتقديم عدد من المواصفات المميزة للغاية مع تصميم شبابي أنيق، بالإضافة إلى تقديم واحد من أفضل الأسعار في السوق والتي تناسب الشباب والفئة المتوسطة. 

سعر هاتف شاومي Redmi 13C  

يبدأ سعر هاتف شاومي Redmi 13C في السوق المصري من حوالي 6 آلاف  و995جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

مواصفات هاتف شاومي Redmi 13C  

حصل على شاشة من نوع LCD قياس 6.74 بوصة ودقة 1600 × 720 بكسل، وجودة +HD ، وحماية من نوع Corning Gorilla Glass، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

يقدم إعداد كاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي 50 ميجابكسل ومستشعر ثانوي ،وتأتي الكاميرا الأمامية بعدسة بدقة 5 ميجابكسل. 

يعمل بمعالج MediaTek Dimensity 6100 Plus من شركة ميدياتيك التايوانية، وخيارات تخزين تبدأ من 28 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.  

يحتوي على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم شحن بقوة 18 وات،  ومنفذ USB Type-C، وBluetooth 5.3 ونظام التشغيل أندرويد. 

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