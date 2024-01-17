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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وليد الحديدي: الفردية مشكلة لاعبي غانا..وهؤلاء الأفضل في وسط ملعب منتخب مصر

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن منتخب غانا يضم عناصر مميزة تقدم مستويات قوية في أوروبا ومنهم محمد قدوس وانياكي وليامز وجوردن أيو، مشيرًا إلى أن مشكلة المنتخب الغاني هي الجوانب الفردية التي تتغلب على الجماعية.

 

وقال الحديدي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "وسط ملعب منتخب مصر هو اهم خطوط الملعب وسيكون سببًا للفوز على غانا لو تم التعامل معه بشكل جيد، والبطولة السابقة مع كيروش لم نكن في أفضل مستوياتنا الفنية، لكن المدرب صنع توليفة جيدة استطاعت تقديم مستوى قوي حتى النهائي".

 

وأضاف: "زيزو لم يتأقلم جيدا في طريقة روي فيتوريا لكنه مظلوم في ظل حصوله على تكليفات لا يستطيع تنفيذها، لأنه لا يجيد اللعب في مركز 8 او التغطية الدفاعية، ولذلك الأفضل أن يلعب حمدي فتحي ومحمد النني ومروان عطية في الوسط".

 

وواصل: "عمر كمال عبدالواحد لاعب جيد هجوميًا، وحال وجود وسط دفاعي قوي يؤمن خلفه، سيكون له دور كبير في المباراة، كما أنه اصبح يمتلك خبرات دولية بعدما خاض العديد من المباريات مع منتخب مصر".

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