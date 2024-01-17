الفريق أسامة ربيع: حركة الملاحة في قناة السويس مُنتظمة ولم تتوقف

أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وأن تعليق بعض الشركات عبورها من القناة أمر مؤقت.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، في بيان صحفي مساء أمس الثلاثاء، "نواصل جهودنا في التواصل مع كافة العملاء والخطوط الملاحية لخدمة حركة التجارة العالمية".

وأوضح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن هناك 46 سفينة عبرت القناة أمس الثلاثاء، مؤكدًا أن الملاحة في القناة لم تتوقف.

وأكد ربيع - خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج (مساء دي إم سي) على قناة (دي إم سي) - أن شركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية CMA CGM أبدت استعدادها لتقديم مزيد من الاستثمارات في مصر، مشددًا على أن اللقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بحضور الرئيس التنفيذي لأكبر شركة خطوط ملاحة فرنسية كان مثمرًا ومهمًا.

وأشار إلى أن تخوفات شركات الشحن، هي سبب انخفاض 30% من معدل مرور السفن، و40% من إجمالي الإيرادات الدولارية للقناة، منوها في الوقت نفسه إلى أن المرور من طريق رأس الرجاء الصالح مليئ بالأعباء ويعرض الشاحنات لأزمات جوية ومناخية.

وأوضح الفريق أسامة ربيع أن مدة عبور الشاحنات والسفن عبر طريق رأس الرجاء الصالح تزيد حوالي 15 يومًا عن قناة السويس، كما أنه غير مزود بمرفأ أو عوامل مساعدات لأي ظروف طارئة تواجه السفن والشاحنات، ولذلك الكثير من الشاحنات والسفن قررت تعليق المرور بدلاً من سلك طريق رأس الرجاء الصالح.

وتوقع أن يتم تجاوز الأزمة الحالية خلال أسابيع، مشيرًا إلى أن القناة واجهت عدة أزمات مثل جائحة كورونا ثم جنوح السفينة إيفرجيفن ودائمًا يتم تجاوز هذه الأزمات بشكل أسرع من التوقعات، لافتا إلى أن العالم توقع حل أزمة جنوح السفينة إيفرجيفن في 6 أشهر وتمكنا من تعويمها في 6 أيام.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أن العالم لم يتحمل أثر تعليق الملاحة في مجرى القناة خلال أزمة السفينة إيفرجيفن، لأن الدول تدفع ضريبة باهظة بسبب أزمة الملاحة، وأسعار البضائع ترتفع بشكل ضخم، وبالتالي العالم لن يتحمل الخسارة المادية الفادحة جراء أزمة الملاحة.

وقال الفريق أسامة ربيع إن شركات الشحن العملاقة تمثل جهة ضغط على الدول في أزمة الملاحة، ويجرون اتصالات على المستويات كافة، مشيرا إلى أنه يتواصل يوميا مع شركات الشحن العملاقة ويعرض خدمات قناة السويس مثل إصلاح السفن وغيرها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع اليوم، مع رودولف سعادة، رئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية CMA CGM بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير النقل الفريق كامل الوزير، والفريق أسامة ربيع والنائب الأول لرئيس الشركة الفرنسية، وذلك لإطلاع الرئيس على تطورات مشروعات الشركة في مصر، واهتمامها بالاستثمار في مشروعات جديدة.