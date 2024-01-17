صحف الإمارات اليوم.. ترامب يمثل أمام المحكمة بتهمة التشهير.. روسيا تواصل قصف أوكرانيا بقوة.. والشعب الفلسطيني يشهد أكبر تهجير

ترامب يمثل أمام المحكمة بتهمة التشهير

قصف صاروخي روسي على مدينة خاركيف الأوكرانية وإصابة 17 شخصاً

بلينكن يعِد زيلينسكي بمواصلة دعم بلاده

هزات أرضية تضرب سيبيريا الروسية

قيادة الإمارات تهنئ ملك الدنمارك بمناسبة اعتلائه العرش

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.

محليا، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بعث برقية تهنئة إلى الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك بمناسبة اعتلائه العرش.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك فريدريك العاشر.

وحول تطورات الأوضاع في غزة، قالت صحيفة "الاتحاد" إن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وصفت ما يحدث في قطاع غزة، منذ بداية الحرب، بأنه أكبر تهجير للشعب الفلسطيني.

وقالت «الأونروا» في منشور على منصة «إكس»: إنّ «ما حدث في غزة، خلال الأيام المئة الماضية، هو أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948، وأنّ جيلاً كاملاً من الأطفال الفلسطينيين، يعاني الصدمة، وقد تعرّض الآلاف للقتل والتشويه واليتم».

وفي الشأن العالمي، ذكرت صحيفة "البيان" أن غداة انتصاره الساحق في ولاية أيوا وقبل استحقاق مفصلي في نيوهامشر، مثل دونالد ترامب الثلاثاء أمام محكمة مدنية في نيويورك حيث تتم مقاضاته للمرة الثانية بتهمة التشهير من قبل الكاتبة إي جين كارول، بعدما كان أُدين في العام 2023 بتهمة الاعتداء عليها.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب (77 عاماً)، الذي يعدّ المرشّح الأوفر حظاً في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بعد فوزه بسهولة في الانتخابات الحزبية في ولاية أيوا، عن نيّته الحضور والدفاع عن نفسه شخصياً في قاعة المحكمة في مواجهة إي جين كارول (80 عاماً) الكاتبة السابقة في مجلة "إيل".

ومن الصحيفة ذاتها، أكد مسؤولون محليون في أوكرانيا أن صاروخين روسيين استهدفا حيا سكنيا في وسط مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن البلاد، ما أدى إلى إصابة 17 شخصا وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل.

وتبحث فرق الإنقاذ بين الأنقاض للعثور على مصابين آخرين محتملين. وتحدث رئيس بلدية المدينة عن وقوع "انفجارين قويين.

وقال إن عشرة منازل على الأقل تضررت.

ومن صحيفة "الإمارات اليوم"، تعهّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لأوكرانيا خلال اجتماع عقده أمس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رغم خلاف في الكونجرس بشأن الموافقة على تمويل جديد.

كما ذكرت أن هزات أرضية بدرجات متفاوتة على مقياس ريختر ضربت قاطعة إيركوتسك في سيبيريا الروسية.

وأفادت مديرية حالات الطوارئ الإقليمية في المقاطعة في بيان لها بوقوع هزات أرضية في تمام الساعة 20.52 (15.52 بتوقيت موسكو) بلغت قوتها (3) درجات في مدينة إيركوتسك، و(3-4) درجات في منطقة أولخونسكي، و (4) درجات في منطقة كازاشينسكو لينسكي، حيث كان مركزها في جمهورية بورياتيا، على بعد 58 كم من قرية ساخولي".

وأشارت "الخليج" إلى أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، هدد بأنّ أي انتهاك من جانب كوريا الجنوبية «ولو حتى لمليمتر واحد» من أراضي بلاده، سيُشعل حرباً بين الجانبين، في تحذير يأتي إثر حلّ بيونج يانج الوكالات الحكومية المكلّفة ملف إعادة التوحيد بين البلدين.

في المقابل، حذّر رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك-يول، أمس الثلاثاء، من أن بلاده ستردّ «أضعافاً مضاعفة» على أي استفزاز من جانب كوريا الشمالية، الجارة التي تمتلك السلاح الذرّي.

