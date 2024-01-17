عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد، أن الجيش السوداني يقصف مواقع ميليشيا الدعم السريع بالقرب من جسر الحلفايا ببحري.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية السوداني على الصادق، إن الجيش السوداني مستعد للجلوس للوصول لحل تفاوضي وفق اتفاق جدة.

وأكد وزير الخارجية السوداني، على أن الدعم السريع كان يسعى للاستيلاء على السلطة وعندما فشل لجأ لحرب شاملة.

وأبلغت وزارة الخارجية السودانية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمضان العمامرة، رفض السودان للاتصال الهاتفي للأمين العام أنطونيو غوتيرش بالمتمرد حميدتي.

وقال وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق في تصريح صحفي محدود، عقب استقباله المبعوث بفندق البصيري ببورتسودان، أنه ابلغ المبعوث بان الاتصال قد سبب غضبا ورفضا كبيرا في الشارع السوداني.

وأوضح الصادق أن السودان ترفض الاتصال مع زعيم حركة قامت بارتكاب انتهاكات فظيعة ادانتها بعض مؤسسات الأمم المتحدة وغالبية المجتمع الدولي.

وأوضح أن مثل هذا الاتصال يعطي التمرد شرعية يفتقدها ويحقق أهدافه في الحصول على دعاية إعلامية.