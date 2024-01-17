شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الإعدادية على تليجرام

بدأ جروب شاومينج على تطبيق تليجرام في نشر إجابات امتحان اللغة العربية الذي يؤديه الطلاب الآن داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات المختلفة .

جاء ذلك بعد أن نجح شاومينج في نشر صور أسئلة امتحان اللغة العربية الذي يؤديه الطلاب الآن داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات المختلفة بمجرد توزيعه على الطلاب .

وكتب شاومينج عبر تطبيق تليجرام : تم حل امتحان اللغة العربية بمحافظات القاهرة وسوهاج وقنا بالكامل وجاري حل امتحانات باقي المحافظات.

وكان قد صرح مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بأن عدد الطلاب المتقدمين ل إمتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الدور الأول ( نصف العام) يبلغ (٢٠١٢٨٩) ، منهم (١٠٢٢٣٩) طالب بنين و (٩٩٠٥٠) طالبة بنات موزعين على (٧٧٧) لجنة بالإدارات التعليمية ال٣٥

ونوه مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، إلى أن المديرية شكلت غرف عمليات لمتابعة إمتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بجميع الإدارت التعليمية ال٣٥ متواصلة على مدار اللحظة .

و وجه موسى مديرى عموم الإدارت التعليمية بمتابعة إمتحانات الشهادة الإعدادية 2024 على مستوى جميع اللجان كلاً فى نطاق إدارته والعمل على تذليل

كافة المعوقات التى تواجه العملية الإمتحانية ،

وأكد موسى على رؤساء لجان إمتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بضرورة ضبط النفس وحسن التعامل مع أولياء الأمور والسادة المعلمينوالإلتزام بضوابط الإمتحانات ، وعدم اصطحاب الطلبه للهاتف المحمول وإتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك .

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة “عام”

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية

الخميس 18 يناير : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الإثنين 22 يناير : العلوم

الثلاثاء 23 يناير : الهندسة

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية



جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أنه من المقرر أن يبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم) من الأربعاء 17 يناير وحتي الأربعاء 24 يناير 2024 وفقا لما يلي :

الأربعاء 17 يناير 2024 : اللغة العربية والخط

الخميس 18 يناير 2024 : الجبر والإحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الهندسة

الإثنين 22 يناير 2024 : اللغة الأجنبية + التربية الدينية

الثلاثاء 23 يناير 2024 : العلوم + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير 2024 : الدراسات الإجتماعية + التربية الرياضية (خاص بالسعيدية)