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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر يلتقي مع المواطنين ضمن التواصل المباشر لمعرفة احتياجاتهم

صورة موضوعية
صورة موضوعية

عقد اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التواصل بين السلطات المحلية والمواطنين،  اللقاء الدوري الذي يعتبر فرصة للتفاعل المباشر مع احتياجات واستفسارات المجتمع المحلي. 

 

تم إقامة اللقاء في قاعة الوحدة المحلية بحضور سكرتير المدينة ومدراء الإدارات المختصة.

 

تأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بفتح قنوات فعالة للتواصل مع المواطنين في جميع مدن المحافظة. 

 

وأكد رئيس مدينة القصير على أهمية استمرار هذه اللقاءات الدورية للاستماع إلى احتياجات المواطنين، ومناقشة طلباتهم، ملتزمًا بالبحث عن حلول فورية وفقًا للقوانين وبالتنسيق مع جميع الإدارات الداخلية والخارجية. 

 

يأتي ذلك ضمن الجهود الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المدينة.

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