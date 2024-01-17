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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

امتحانات الشهادة الإعدادية| أمهات مصر: رصدنا شكاوى من النحو بالجيزة

عبير أحمد
عبير أحمد

تابعت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، التي انطلقت اليوم، الأربعاء، في عدد كبير من المحافظات.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، في بيان لها، إن طلاب الصف الثالث الإعدادي بدأوا اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بامتحان اللغة العربية والتربية الدينية في محافظات:  القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد والقليوبية والمنيا والإسماعيلية والسويس والمنوفية وسوهاج.

 

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، أن الطلاب أكدوا أن امتحان اللغة العربية الذي أدوه في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 اليوم، كان في مستوى الطالب المتوسط في محافظة القاهرة، وفي المجمل كان امتحانا جيدا.

أما عن امتحان الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة، فقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن الطلاب أكدوا أن امتحان اللغة العربية جاء في مستوى الطالب المتوسط ما عدا الأجزاء الخاصة بالنحو، حيث كانت غير مباشرة وتحتاج إلى تفكير - على حد قولهم.

وتابعت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، أنه بالنسبة لـ امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الإسكندرية، فقد أكد الطلاب أيضا أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، ما عدا التعبير كان غير متوقع، كما جاء امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظتي الفيوم والبحيرة بحسب كلام الطلاب سهل ومباشر دون رصد أي شكاوى خاصة بمستوى الامتحان.

وأعرب عدد كبير من أولياء الأمور عن سعادتهم بمستوى أول امتحان في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، مؤكدين أن هذا سيكون له تأثير إيجابي على نفسيتهم في باقي الامتحانات القادمة.

وتابع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وأيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، صباح اليوم الأربعاء، انتظام سير اللجان في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة.

 وتفقد محافظ القاهرة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة اليوم، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 المنعقدة في  مدرسة العباسية الإعدادية بنات بإدارة الوايلى، حيث يوجد باللجنة 224 طالبة فى 11 لجنة، ومدرسة النصر الرسمية للغات بإدراة باب الشعرية، حيث يوجد باللجنة 114 طالبا، و101 طالبة فى 11 لجنة.

واطمأن محافظ القاهرة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، من الطلاب على سهولة مستوى الامتحان، حيث أكد الطلاب أن امتحان اللغة العربية في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة اليوم  يشمل جميع أجزاء المنهج.

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امتحانات الشهادة الإعدادية| أمهات مصر: رصدنا شكاوى من النحو بالجيزة


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