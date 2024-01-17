وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة تتعاون مع "بلطجية" في إسرائيل

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن دعم الولايات المتحدة لـ إسرائيل هو سبب الوضع غير المستقر في الشرق الأوسط.

وأوضح عبد اللهيان في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" التلفزيونية الأمريكية، أن التعاون واسع النطاق من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن والبيت الأبيض مع بلطجية مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل هو السبب الجذري لإنعدام الأمن في المنطقة".

وأكد وزير الخارجية الإيراني، خلال حديثة، أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن يجب ألا يربط مصيره بمصير نتنياهو".

وأشار إلى أن طهران تريد من واشنطن "وقف الحرب في غزة"، لافتا إلى أن أي عمل لزعزعة استقرار المنطقة له جذوره في إسرائيل ويرجع إلى الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة.

على جانب آخر، أكد عبداللهيان، أن طهران لا ترحب بتصعيد واتساع نطاق الحرب في المنطقة، وتدعم ترسيخ الاستقرار والأمن في لبنان لأنه يؤثر على استقرار المنطقة.

وأضاف أن ميليشيات الحوثي وبقية الفصائل بالمنطقة لا يتحركون بأوامر أو تعليمات من إيران، لافتا إلى أن أمن الملاحة في البحر الأحمر والخليج له أهمية قصوى بالنسبة لطهران كدولة مصدرة للنفط.