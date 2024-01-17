عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن أساس الاضطراب.. إيران تكشف حقيقة تحرك الحوثيون وفق أوامر طهران

وزير الخارجية الايراني
وزير الخارجية الايراني

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، أن طهران لا ترحب بتصعيد واتساع نطاق الحرب في المنطقة.

وقال عبداللهيان، في تصريح لشبكة CNN الأمريكية  إن إيران تدعم ترسيخ الاستقرار والأمن في لبنان لأنه يؤثر على استقرار المنطقة.

وأضاف أن الحوثيون وبقية الفصائل بالمنطقة لا يتحركون بأوامر أو تعليمات من إيران.

وشدد وزير خارجية إيران على أن أمن الملاحة له أهمية قصوى بالنسبة لطهران كدولة مصدرة للنفط.

كما أشار إلى أن دعم واشنطن الكامل لإسرائيل هو أساس الاضطراب في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الايراني إن الكيان الاسرائيلي يرتكب خطأ فادحا بتصوره انه قادر على القضاء على حماس والمقاومة في غزة عن طريق الحرب، مؤكدا بان الكيان لا يمكنه الاستمرار في الحرب بضع ساعات لو تخلت اميركا عن دعمه.

وأكد أمير عبداللهيان أن إيران تعتبر حركة حماس حركة تحرير تقاتل من أجل تحرير أرضها، وقال "إننا لا نرحب بتصعيد واتساع نطاق الحرب في المنطقة، وإذا سحبت أمريكا دعمها للكيان الإسرائيلي، فانه لن يكون قادرا على الاستمرار في الحرب لبضع ساعات".

وأشار إلى أنه "لو كانت الحلول السياسية السابقة المفروضة على فلسطين واقعية، لما شهدنا الأزمة الحالية في فلسطين".

إسرائيل الحوثيون الشرق الاوسط الكيان الإسرائيلي القضاء على حماس المقاومة في غزة أمير عبداللهيان حركة حماس حسين أمير عبداللهيان خارجية إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد لحظات من نشرها.. لماذا حذف حساب منتخب مصر تغريدة محمد صلاح؟

نزلت تاني| انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

خصومات كبيرة .. الداخلية تعلن عن خبر سار للمواطنين

تصريح صادم من وزير التجارة السعودي بشأن الانضمام إلى بريكس

520 جنيها دفعة واحدة.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب في مصر

وهو فاتح لايف .. انقلاب سيارة فادي خفاجة | تفاصيل

ساعات ويبدأ التقديم.. 11 ألف وظيفة جديدة بالتربية والتعليم

بيان عاجل من حماس بعد إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد يحيى السنوار

موضوعات متعلقة

تهديد السيادة المصرية| تفاصيل بيان رئيس الوزراء أمام "النواب": مصر ترفض تهجير الفلسطينيين.. ولن نتوانى عن مواجهته

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

توصيات قوية للملتقى الفقهي لمركز الأزهر العالمي لدعم القضية الفلسطينية و"الهدهد": مواقف الأزهر غصة في حلق الكيان الصهيوني.. صور

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

سياسيون وخبراء لـ "أ ش أ": اصطفاف وطني كبير لتأييد تحذير الرئيس السيسي من أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر

مدبولي: أنفقنا 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات

مدبولي: إنفاق 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات ماضية

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

ترشيحاتنا

شاومينج لطلاب الشهادة الإعدادية: صور امتحانك وابعته واستلم الحل

شبورة صباحا وصقيع ليلا.. الأرصاد تكشف حالة الجو يومي الخميس والجمعة.. فيديو

متى يتم بطلان الامتحان لطالب الجامعة..القانون يجيب

واشنطن أساس الاضطراب.. إيران تكشف حقيقة تحرك الحوثيون وفق أوامر طهران

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

جيش الاحتلال يعلن مصرع مسؤول مكافحة التجسس في حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي.. علامات تكشف تعرضهما لحسد شديد

مفاجآت كارثية للفرق العربية في أمم أفريقيا| تعثر مصر والجزائر وخسارة صادمة لتونس وموريتانيا.. والأمل في المغرب

نشرة المرأة والصحة| معلومات عن ليلى عبد اللطيف بعد تنبؤاتها بطلاق ياسمين عبد العزيز.. شمس الكويتية تثير ضجة بهذه الإطلالة

مسابقة أبشع حديقة في العالم .. ما سبب تسميتها بهذا الاسم؟

فيديو

جنازة لـ شهيدة فلسطينية أبكت الملايين من رواد السوشيال الميديا.. لهذا السبب|شاهد

محمد المجذوب يرزق بمولود جديد .. فيديو

فقد ابنه وزوجته وابنته.. دخول وائل الدحدوح مصر قادما من غزة

هل صدقت تنبؤات العرافة؟ .. انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز.. والجمهور: هزار!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ