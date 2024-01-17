واشنطن أساس الاضطراب.. إيران تكشف حقيقة تحرك الحوثيون وفق أوامر طهران

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، أن طهران لا ترحب بتصعيد واتساع نطاق الحرب في المنطقة.

وقال عبداللهيان، في تصريح لشبكة CNN الأمريكية إن إيران تدعم ترسيخ الاستقرار والأمن في لبنان لأنه يؤثر على استقرار المنطقة.

وأضاف أن الحوثيون وبقية الفصائل بالمنطقة لا يتحركون بأوامر أو تعليمات من إيران.

وشدد وزير خارجية إيران على أن أمن الملاحة له أهمية قصوى بالنسبة لطهران كدولة مصدرة للنفط.

كما أشار إلى أن دعم واشنطن الكامل لإسرائيل هو أساس الاضطراب في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الايراني إن الكيان الاسرائيلي يرتكب خطأ فادحا بتصوره انه قادر على القضاء على حماس والمقاومة في غزة عن طريق الحرب، مؤكدا بان الكيان لا يمكنه الاستمرار في الحرب بضع ساعات لو تخلت اميركا عن دعمه.

وأكد أمير عبداللهيان أن إيران تعتبر حركة حماس حركة تحرير تقاتل من أجل تحرير أرضها، وقال "إننا لا نرحب بتصعيد واتساع نطاق الحرب في المنطقة، وإذا سحبت أمريكا دعمها للكيان الإسرائيلي، فانه لن يكون قادرا على الاستمرار في الحرب لبضع ساعات".

وأشار إلى أنه "لو كانت الحلول السياسية السابقة المفروضة على فلسطين واقعية، لما شهدنا الأزمة الحالية في فلسطين".