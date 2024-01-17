في أول أيامها.. انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية بالمنوفية

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إنطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2024، في أول أيامها بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

واكد على انتظام سير العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية فى يومها الأول الموافق 17 يناير والتى تستمر حتى 24 من الشهر الجارى ، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.



وأدى اليوم الأربعاء طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادتي الجبر والإحصاء "فترة أولى" ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات " فترة ثانية ".

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة إلى أن الامتحانات بدأت بجميع اللجان في مواعيدها المقررة بإجمالى 401 لجنة لإستقبال 82 ألف و 477 طالب وطالبة بنطاق المحافظة، منوها بأنه جرت متابعة دقيقة لتأمين وتسليم أوراق الأسئلة منذ فجر اليوم وإتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للحفاظ على سرية الامتحانات ، وكذا إتمام أعمال توزيع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين والعمال على جميع اللجان لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية.

من جانبه شدد محافظ المنوفية على ضرورة الجاهزية الكاملة لكافة عناصر المنظومة لضمان توفير الأجواء المناسبة للطلاب طوال فترة انعقاد الامتحانات مع الإلتزام الكامل بكافة التوجيهات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن ، والربط المباشر لغرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لمتابعة الحالة العامة لإنتظام الامتحانات وتذليل العقبات والتعامل الفورى مع أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس بما لا يعكر صفو الإمتحانات أولاً بأول بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها.