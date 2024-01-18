عشان الاشتراك سعره زاد.. ازاي تخلي النت يكمل معاك لنهاية الشهر

مع ارتفاع أسعار الإنترنت في مصر، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى معرفة كيفية جعل الإنترنت يستمر معك حتى نهاية الشهر. فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على توفير النطاق الترددي وأموالك:

• اضبط إعدادات هاتفك الذكي: افتح إعدادات هاتفك الذكي وابحث عن قسم "البيانات" أو "الشبكة". من هناك، يمكنك ضبط إعدادات مثل جودة الفيديو ودقة الصورة وحجم الصور المرسلة.

• قم بتعطيل اتصال البيانات الخلفية: عندما لا تستخدم تطبيقًا، قم بتعطيل اتصال البيانات الخلفية. سيمنع هذا التطبيق من استخدام البيانات في الخلفية، مما قد يؤدي إلى استنفاد النطاق الترددي بسرعة.

• استخدم شبكة Wi-Fi عندما تكون متاحة: عندما تكون في مكان به شبكة Wi-Fi، استخدمها بدلاً من بيانات الهاتف المحمول. سيوفر لك هذا النطاق الترددي ويساعد على إطالة عمر بطارية هاتفك.

• قم بتنزيل التطبيقات والوسائط مسبقًا: إذا كنت تعلم أنك ستحتاج إلى استخدام تطبيق أو وسائط في وضع عدم الاتصال، فيمكنك تنزيلها مسبقًا. سيؤدي ذلك إلى إزالة الحاجة إلى استخدام البيانات لتنزيل أو بث المحتوى.

• قم بإلغاء الاشتراك في الخدمات التي لا تستخدمها: إذا كنت لا تستخدم خدمة معينة، فقم بإلغاء الاشتراك فيها. سيساعد هذا على تقليل فاتورة الإنترنت الخاصة بك.

وتوجد بعض الأشياء الأخرى التي يمكنك القيام بها للحفاظ على نطاقك الترددي. على سبيل المثال، يمكنك تجنب مشاهدة مقاطع الفيديو بجودة عالية أو مشاركة الكثير من الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن خلال اتباع هذه النصائح، يمكنك توفير النطاق الترددي وأموالك والحفاظ على الإنترنت حتى نهاية الشهر.