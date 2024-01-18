في حدود 3000 جنيه.. أفضل هاتف سامسونج بمصر

يأتي هاتف سامسونج الجديد Samsung Galaxy A03 لينافس في الفئة الاقتصادية ولكن حرصت سامسونج على تقديم تجربة جيدة من ناحية الكاميرات فيأتي الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 48 ميجا بكسل مع بطارية كبيرة 5000 مللي أمبير.



مواصفات هاتف Samsung Galaxy A03 :-

• يدعم Samsung Galaxy A03 شريحتين إتصال من نوع Nano Sim .

• يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G .

• يأتي الهاتف Samsung Galaxy A03 بأبعاد 164.2×75.9×9.1 ملم مع وزن 196 جرام .

• متانة وجودة الخامات المستخدمة في الهاتف تأتي من البلاستيك بالكامل وهذا المعتاد في هذه الفئة .

• الشاشة تأتي بشكل النوتش في منتصف الشاشة وتأتي من نوع PLS TFT وتأتي بمساحة 6.5 إنش بجودة الـ 720×1600 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 270 بكسل لكل إنش مع دعم الشاشة لأبعاد العرض بنسبة الـ 20:9 .

• يتوفر الهاتف Samsung Galaxy A03 بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي فيما يلي :-

– الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 32 جيجا بايتمع ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجا بايت .

– الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت .

– الإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت .

– كما يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت الميموري في منفذ مخصص .

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• الأداء يأتي Samsung Galaxy A03 بمعالج من نوع UNISOC T606 بتكنولوجيا الـ 12 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G57 MP1 فهو نفس المعالج الموجود في الـ Nokia G21 .

• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 .

• الكاميرا الخلفية تأتي بارزة قليلاً عن ظهر الهاتف وتأتي بكاميرا مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالعزل مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

• يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة .

• البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير مع قوة شحن 10 واط .

• يتوفر الهاتف Samsung Galaxy A03 باللون الأسود وباللون الأزرق وباللون الأحمر