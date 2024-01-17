مش بـ 45 ولا 30 جنيها| محافظ الجيزة يحدد سعر السكر رسمياً .. شاهد ماذا حدث؟

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، السلاسل التجارية وأحد متاجر البقالة لبيع السلع الغذائية، اليوم الأربعاء، والتقى بعض المواطنين المترددين على السلاسل التجارية، واستمع منهم إلى احتياجاتهم وطلباتهم، ومدى رضاهم عن الأسعار.

سعر السكر رسمياً اليوم

ولكنه تفاجأ بأسعار السكر في أحد متاجر البقالة، والتي وصلت إلى 40 جنيها، وعلى الفور قام محافظ الجيزة بإزالة لافتة السكر التي تشير أن السكر يصل إلى 40 جنيها، قائلا: "كيلو السكر بـ 27 جنيها فقط".

وفي هذا الصدد، أكد المحافظ، أهمية تضافر جهود جميع أجهزة الدولة، والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني، والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة؛ للتصدي لمحاولات ضعاف النفوس من التجار، والمتلاعبين بأسعار السلع والعمل على تطوير الخدمات للمواطنين .

ووجه، بتكثيف الحملات التفتيشية المستمرة من قبل مسئولي التموين والمتابعة الميدانية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز؛ لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع؛ لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وتتواصل مبادرات الحكومة في طرح سلعة السكر بأسعارها المناسبة للمستهلكين في الأسواق المصرية، حيث تقوم المجمعات الاستهلاكية في بيع أسعار السكر، بـ 27 جنيها.

الاحتياطي الإستراتيجي من السكر

وسبق، وأعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور.

وأوضح المصيلحي أن احتياطي السكر التمويني يكفي 5.3 شهر، وإذا تم توجيهه إلى كافة قطاعات الدولة، سيصل الاحتياطي نحو 2.3 شهر، لافتا إلى أنه يوم 5 يناير الجاري، بدأت 3 مصانع من المصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات التكاملية، بدء موسم حصاد سكر القصب.

وتستمر فروع الشركات التابعة لوزارة التموين، بالوجه القبلي، فى فتح المنافذ، لاستمرار طرح السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين، وطرح السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو، كذلك استمرار صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر ديسمبر الماضي.

على جانب آخر، تستمر غرفة عمليات وزارة التموين فى متابعة معدلات ضخ سلعة السكر التنسيق مع مديريات التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية لمعرفة حجم الكميات المطروحة مع تكثيف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين، لشن حملات على الأسواق والتفتيش المفاجئ للمخازن الملحقة بالمحلات التجارية للتأكد من عدم احتكار سلعة السكر.

محاربة السوق السوداء للسكر

وبالرغم من أن أزمة ارتفاع أسعار السكر في السوق المحلي لم تحل حتى الآن جذريًا، إلا أن المواطنين تفاجئوا بتوافر كميات من السكر في بعض محلات البقالة بسعر 30 جنيهًا، لعبوات سكر مكتوب عليها وزن كيلو تقريبًا، الأمر الذي أثار التساؤل حول انخفاض أسعار السكر في الأسواق.

والجدير بالذكر، أن أسعار السكر مازالت مرتفعة في الأسواق لتصل إلى سعر 60 جنيهًا في بعض المناطق، وخاصة السكر المعبأ الفاخر، لكن السكر الذي يباع في المناطق الشعبية معبأ عادي وليس فاخرًا، فضلًا عن درجة نقاء وجودة السكر تختلف من شركة إلى أخرى.

وبعض الشركات بدأت في طرح السكر بسعر أرخص مما كانت عليه، مع إعلان الدكتور على المصيلحي وزير التموين تشديد الرقابة على الشركات، فضلًا عن طرح السكر الحر على البطاقات التموينية، فتم حل الأزمة لكن ليس بشكل كامل، لكن يمكن القول أن هناك إنفراجة في أزمة السكر ليست بالكبيرة ولكن بادرة أمل في ان يعود السكر سلعة متوفرة بسعر يلائم الجميع وكميات تلائم الأستهلاك.

وفي هذا الإطار، قال السيد برعي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الدكتور على المصيلحي نجحت في كسر المنحنى السعري الصاعد لسلعة السكر، الذي وصل سعره منذ 3 شهور إلى 60 جنيهًا في بعض المناطق.

قلة الطلب على الشراء

وأضاف أن وزارة التموين استطاعت محاربة السوق السوداء للسكر من خلال طرح سكر المبادرة الحكومية المسعر بـ 27 جنيهًا للمواطنين على البطاقات التموينية، فاستطاعت سد العجز عند الشريحة الأكبر في المجتمع المستحقين للدعم وتوفير السلع لهم ومنها السكر بأسعار مناسبة، فبدلًا من التكالب والبحث عن سلعة السكر الحر في المحال التجارية، وفرت وزارة التموين السكر للمواطنين، وعلى قدر احتياجاتهم.

وأشار إلى أن السكر انخفض في بعض المناطق ليصل لسعر 30 جنيهًا وليس جميع المناطق، مع زيادة المعروض منه، وتوجه الشريحة الأكبر من المواطنين لشراء السكر الحر من خلال البطاقات التموينية، وعليه فإن سعر السكر يتأثر بالعرض والطلب، ومع قلة الطلب على الشراء خفضت بعض الشركات أسعارها، لتعود إلى السعر العادل.

وفقا للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، انخفضت أسعار السكر معبأ في الأسواق، بلغ متوسط سعر السكر نحو 39.15 جنيه، ليتراوح سعر السكر من 20 جنيهًا إلى 56 جنيهًا، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.18 جنيه مقارنة بسعره أول أمس.

وبلغ سعر كيلو السكر في السلاسل الغذائية التي أعلنت تطبيق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار؛ بطرح سعر كيلو السكر بمبلغ 27 جنيهًا، لكن سلعة السكر غير متوفرة في السلاسل الغذائية بهذا السعر، حيث يجد المواطنون لافتتين مكتوب على إحداهما "السكر بـ 27 جنيهًا" والأخرى "نفدت الكمية".

وفي السلاسل الغذائية والمحال التجارية، سجل سعر سكر أبيض عبوة تحتوي على 120 ظرفًا وزن الظرف 5 جرامات نحو 54.75 جنيه، سعر كيلو سكر أبيض مكعبات نحو 77.55 جنيه، عبوة مكعبات سكر أبيض وزن 500 جرام نحو 43.65 جنيه.

كما سجل سعر محلى سكر صحي وزن 250 جرامًا نحو 124.40 جنيه، سكر بني مكعبات وزن 500 جرام نحو 48.95 جنيه، أكياس سكر أبيض عبوة مكونة من 120 كيسًا نحو 48.90 جنيه.