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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أزمة السكر والغاز والتلاعب في المستودعات.. ماذا فعل النواب لتخفيف أوجاع المواطنين

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الفترة الماضية، ارتفاعا كبيرا فى أسعار السلع الأساسية فى العالم بوجه عام والدولة المصرية بشكل خاص ، حيث ارتفعت أسعار السلع الغذائية والمنتجات والخضروات والفواكه بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي دعا النواب لاستدعاء وزير التموين ولمواجهته بما يحدث على الساحة من احتكار للسلع الأساسية ، لاسيما مع قرب شهر رمضان المبارك، ومواجهة الممارسات السيئة للتجار الجشعين، والتى يدفع فاتورتها المواطن البسيط.

ويشهد مجلس النواب، في جلسته العامة، المنعقدة اليوم الثلاثاء،برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواجهة الدكتور على المصيلحي وزير التموين،  للرد على 94 طلب إحاطة و7 أسئلة برلمانية حول عدد من مشكلات قطاع التموين، وأبرزها ارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وسبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار، وتوضيح خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.

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ولتخفيف الأعباء من على كاهل المواطن المصري، استخدم عدد من النواب أدواتهم الرقابية ، ووجهوا أسئلتهم لوزير التموين لتوضيح خطة الحكومة وتفسير موقفها حول أزمة ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، حيث قال أبو الحمد ، خلال طلب الإحاطة الموجه لوزير التموين الدكتور على مصيلحي ، كيلو السكر وصل فى الأقصر إلى 60 جنيها بلد السكر فى حاجة إلى السكر .

 

أزمة الغاز والتلاعب في المستودعات 

 

من جانبه، قال النائب كمال أبو جليل هناك أزمات تواجه المواطنينن وهناك أزمة غاز مشيرا إلى أن هناك تلاعب فى المستودعات مطالبا بتشديد الرقابة على أنابيب البوتاجاز ، وترخيص المخابز بالمحافظات .

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غياب مفتشو التموين فى الشارع

 

وقال النائب عربي فؤاد، إن وزارة التموين بدون أداوات وهناك غياب تام لمفتش التموين فى الشارع، مطالبًا بضورة إيجاد حلول لأزمات السكر والزيت منتقدا توزيع وزاة التموين السكر على التجار وكان يبج توزيعه على بطاقات التموين للمواطن البيسط ." قائلا أداوات وزارة التموين غير كاملة نهائيا .

ووجه النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة لوزير التموين، بسبب ارتفاع الأسعار، قائلا: أسعار السلع الأساسية ليس لها ضابط ولا رابط في السوق المصري.

وتابع عضو مجلس النواب: "حاليا كل واحد بيبيع بمزاجه، أين رقابة وزارة التموين؟، مطالبا بضرورة أن يكون هناك حل عملي، خصوصا السلع الأساسية التي يتحكم فيها بعض التجار في السوق السوداء.

وأشار أبو زيد، إلى أن هناك مخابز مقرر لها 3 جوالات دقيق، قائلا: هذه الكميات لا تكفي لتشغيل المخبز ولا تكفي حاجة المواطنين، مشددا على ضرورة إعادة النظر في كمية الدقيق المقررة لهذه المخابز.

وتسائل النائب عن السيارات المتنقلة لبيع السلع التموينية لصالح الشباب، قائلا: حتى الآن لم يتم اتخاذ موقف بشأنها.

 أزمة الحذف العشوائي من بطاقات التموين

 

طالب عضو مجلس النواب، بضرورة حل أزمة الحذف العشوائي من بطاقات التموين، قائلا: على الأقل إعادة الخبز للمواطنين المحذوفين عشوائيا.

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