جمبسوت جريء.. رانيا منصور تثير إعجاب الجمهور بملابسها| شاهد

نشرت الفنانة رانيا منصور، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جريئة.

وأطلت رانيا منصور، مرتديه جمبسوت باللون الأسود، وتميز الجمبسوت بتصميم جريء ولافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت رانيا منصور، في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الناعم يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت رانيا منصور، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور رانيا منصور