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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مرضه.. ترامب يشبه وزير الدفاع الأمريكي بطفل يلعب بجهاز كمبيوتر

دونالد ترامب
دونالد ترامب

شبه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وزير دفاع لويد أوستن بطفل يلعب بجهاز كمبيوتر محمول وهو مستلقي على سرير في المستشفى.

وخلال خطابه أمام أنصاره في نيو هامبشاير، أشار ترامب، إلى أن أوستن كان يدير المجهود الحربي مثل طفل يلعب على جهاز كمبيوتر محمول.

وأضاف: "يستخدم أوستن جهاز كمبيوتر محمولاً، وهو مستلقي على سرير في المستشفى، ويتحكم في العمليات العسكرية من جهاز كمبيوتر محمول، مثل طفل يلعب بجهاز كمبيوتر محمول".

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، شن هجومًا حادًا على الرئيس الحالي جو بايدن، واصفًا إياه بأنه أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال كلمة له تجمع انتخابي حاشد في أتكينسون بولاية نيو هامبشاير بعد يوم من فوزه على معارضيه من الحزب الجمهوري في ولاية أيوا.

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وقال ترامب لأنصاره، إن الإدراة الأمريكية الحالية هي الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة، مضيفًا "سنفوز في الانتخابات ونستعيد بلادنا بسرعة من حكم الأغبياء".

وأشار "الديمقراطيون يريدون إلغاء حقكم في التصويت وهم يحبون نيكي هيلي"، داعيًا إلى إنقاذ أمريكا من الكوارث التي تسبب فيها بايدن.

لويد أوستن ترامب دونالد ترامب وزير الدفاع الامريكي

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