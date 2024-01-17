الأهلي مش زي المنتخب| تصريحات نارية من الشناوي قبل مواجهة غانا بأمم أفريقيا

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، أن الجميع داخل معسكر الفراعنة في حالة تركيز شديدة قبل لقاء غانا المقرر غدا الخميس، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "ندرك تماما أهمية اللقاء وضرورة تحقيق الفوز، ونشعر بحزن الجمهور بعد لقاء موزمبيق ولكن مشوار البطولة مازال مستمرا ولدينا رغبة في التعويض".

وأضاف: "أغلقنا صفحة لقاء موزمبيق.. البطولة صعبة والمنتخبات تتطور وتعمل لتقديم أفضل ما لديها ولكننا نركز على أنفسنا ولا ننظر لنتائج المنافسين".

وتابع: "نسعى للفوز على غانا، ولا يجب المقارنة بين نتائج الأهلي ضد الفرق الغانية ونتائج مباريات مصر وغانا لأن الظروف والمقارنة مختلفة الأوجه ولكن ما أقوله أننا نعيش حالة من التركيز للفوز غدا".

وأكد أن منتخب مصر قادر على التعامل مع أجواء الرطوبة العالية والتغلب عليها ولن تعيقه عن تحقيق الفوز.

وتعادل منتخب مصر مع موزمبيق بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى للمجموعة التي يتصدرها منتخب الرأس الأخضر بفوزه على غانا بنتيجة 2-1.