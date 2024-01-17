عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لازم وقفة قوية .. نادي البنك الأهلي يصدر بيانا ناريا ضد التحكيم

البنك الأهلي
البنك الأهلي

أصدر نادي البنك الأهلي، اليوم الأربعاء، بيانًا رسميًا هاجم خلاله الأخطاء التحكيمية في لقاءاته بالدوري وكأس الرابطة.

وتعادل البنك الأهلي مع المصري 2-2، اليوم الأربعاء، على ستاد برج العرب، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الرابطة.

وقال البيان: "يعرب مجلس إدارة نادي البنك الأهلي عن أسفه الشديد من الأخطاء التحكيمية المتكررة التي تعرض لها الفريق خلال مبارياته في بطولة الدوري وكأس الرابطة التي فقد بسببها البنك الأهلي العديد من النقاط أثرت بشكل مباشر على وضعيته في جدول الترتيب والآن تتواصل الأخطاء التحكيمية المؤثرة في كأس الرابطة".
وأضاف البيان: "شهدت مباراة الجونة في الجولة الافتتاحية احتساب حكم الساحة أحمد جمال ركلة جزاء غير صحيحة بشهادة خبراء اللعبة والغريب أنه لم يعود إلى تقنية الفيديو بسبب تعطل شاشة الملعب الخاصة بالتقنية أثناء احتساب ركلة الجزاء".

وواصل: "تم التقدم بشكوى من أجل تلافي هذه الأخطاء التحكيمية المؤثرة ولكن لم يحدث شيء".

وتابع البيان: "تكررت الأخطاء في مباراة المصري ضمن مباريات الجولة الثانية لكأس الرابطة حيث احتسب صبحي العمراوي حكم الساحة ركلة جزاء لفريق البنك الأهلي في الدقيقة 91 ولكن تم إلغاؤها عن طريق حكام الفار بداعي التسلل الذي لم يكون موجودًا على الإطلاق بشهادة خبراء التحكيم المصري".

وأتم البيان: "نعي تمامًا أن الأخطاء التحكيمية واردة في كرة القدم ولكن عندما تزيد عن الحد المسموح لها لابد من وقفة قوية حتى لا تكون سببًا رئيسيًا في ضياع حقوق الأندية خلال المواجهات والبطولات المقبلة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باعتراف منها.. مفاجأة صادمة في خبر طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

مش بـ 45 ولا 30 جنيها| محافظ الجيزة يحدد سعر السكر رسمياً .. شاهد ماذا حدث؟

سقوط أمطار.. رسالة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. اعرف درجاتك

هل تحققت نبوءة طلاق ياسمين عبد العزيز.. وعلاقة فنانة مشهورة بالانفصال؟ اعرف التفاصيل

"إحنا مالنا".. تعليق صادم من آيتن عامر على منشور لـ ياسمين عبدالعزيز

فنانة كبيرة السبب.. ناقد يكشف أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

موضوعات متعلقة

فكت عقدة العرب| المغرب تدك تنزانيا بثلاثية في أمم أفريقيا

خالد بيبو قائمًا بأعمال رئيس بعثة الأهلي في معسكر الإمارات

تفاصيل زيارة خالد بيبو ومارسيل كولر لمستشفى «57357»

الكاف يعلن نسبة بيع تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية

أمم آسيا| صدمة في منتخب عمان بسبب إصابة نجم الفريق

شاهد | كولر يلعب كرة القدم مع أطفال مستشفى 57357

التعادل السلبي يحسم مواجهة لبنان والصين بـ أمم آسيا

الزمالك يكشف حقيقة حل أزمة القيد

ترشيحاتنا

مهددا إسرائيل.. وزير خارجية لبنان: الصواريخ ستتساقط على كل مكان

برأت العوضي من الخيانة| تامر أمين: «وحش الكون اتطلقت.. ومفيش حب بيدوم»

تحذير من حرب إقليمية كبرى| ماذا دار بين الرئيس السيسي ووزير خارجية اليونان؟

الجامع الأزهر يلقي الضوء على مكانة الأشهر الحرم في الإسلام

حكم الخلع في المحكمة.. داعية: وقوعه دون رضا الزوج حرام.. و«الجمل»: لا يشترط موافقته

«فكر أولا ثم تحدث».. زيلينسكي يرد على تصريحات ترامب بشأن إنهاء حرب أوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاميرا فضحتها.. لقطات لقيام نائبة نيوزيلندية بسرقة حقيبة من أحد المتاجر

بعد طلاق «العوضي وياسمين» .. ريهام حجاج تتصدّر التريند لهذا السبب |تفاصيل

بعد بوست الخيانة.. شاهد الرومانسية في صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

صورة غريبة.. ريم مصطفى تثير ضجة بظهورها| شاهد

فيديو

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ