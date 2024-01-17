لازم وقفة قوية .. نادي البنك الأهلي يصدر بيانا ناريا ضد التحكيم

أصدر نادي البنك الأهلي، اليوم الأربعاء، بيانًا رسميًا هاجم خلاله الأخطاء التحكيمية في لقاءاته بالدوري وكأس الرابطة.

وتعادل البنك الأهلي مع المصري 2-2، اليوم الأربعاء، على ستاد برج العرب، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الرابطة.

وقال البيان: "يعرب مجلس إدارة نادي البنك الأهلي عن أسفه الشديد من الأخطاء التحكيمية المتكررة التي تعرض لها الفريق خلال مبارياته في بطولة الدوري وكأس الرابطة التي فقد بسببها البنك الأهلي العديد من النقاط أثرت بشكل مباشر على وضعيته في جدول الترتيب والآن تتواصل الأخطاء التحكيمية المؤثرة في كأس الرابطة".

وأضاف البيان: "شهدت مباراة الجونة في الجولة الافتتاحية احتساب حكم الساحة أحمد جمال ركلة جزاء غير صحيحة بشهادة خبراء اللعبة والغريب أنه لم يعود إلى تقنية الفيديو بسبب تعطل شاشة الملعب الخاصة بالتقنية أثناء احتساب ركلة الجزاء".

وواصل: "تم التقدم بشكوى من أجل تلافي هذه الأخطاء التحكيمية المؤثرة ولكن لم يحدث شيء".

وتابع البيان: "تكررت الأخطاء في مباراة المصري ضمن مباريات الجولة الثانية لكأس الرابطة حيث احتسب صبحي العمراوي حكم الساحة ركلة جزاء لفريق البنك الأهلي في الدقيقة 91 ولكن تم إلغاؤها عن طريق حكام الفار بداعي التسلل الذي لم يكون موجودًا على الإطلاق بشهادة خبراء التحكيم المصري".

وأتم البيان: "نعي تمامًا أن الأخطاء التحكيمية واردة في كرة القدم ولكن عندما تزيد عن الحد المسموح لها لابد من وقفة قوية حتى لا تكون سببًا رئيسيًا في ضياع حقوق الأندية خلال المواجهات والبطولات المقبلة".